خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیروی انتظامی رشت خبر داد:

نزاع دسته جمعی در بیمارستان پورسینا رشت/ برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت

نزاع دسته جمعی در بیمارستان پورسینا رشت/ برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت
کد خبر : 1806648
لینک کوتاه کپی شد.

نیروی انتظامی رشت از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی ، درگیری و عربده کشی در بیمارستان پورسینا رشت خبر داد و گفت: پرونده ۸ متهم دستگیری شده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا از رشت، نیروی انتظامی شهرستان رشت با تاکید بر اینکه اخلال در نظم عمومی و ارعاب شهروندان را خط قرمز پلیس اعلام کرد، انتظامی قاطعانه و بدون اغماض با مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.

در ادامه این گزارش مامورین پس ازوقوع یک فقره درگیری، نزاع دسته جمعی در بیمارستان پورسینا رشت، بلافاصله  در محل حاضر شدند.

با بیان اینکه در آدرس اعلامی هشت نفر از همراهان یک بیمار منتقل شده به بخش اورژانس اقدام به درگیری و فحاشی به عوامل و پرسنل، تخریب اموال عمومی بیمارستان نمودند که منجر به اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده بودند که با  حضور به موقع ماموران انتظامی اجازه ادامه اقدامات شرورانه را به این افراد نداده و تمامی نفرات عامل درگیری را بازداشت کردند.

در نهایت پس از هماهنگی‌های لازم، پرونده ۸ متهم دستگیری شده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

در پایان مامورین عنوان داشتند اینگونه افراد که باعث سلب آسایش شهروندان و تشویش اذهان عمومی میشوند تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و برخورد پلیس و دستگاه قضائیی در مقابل هر نوع ایجاد مزاحمت برابر قانون و قاطعانه خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی