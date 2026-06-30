پلیس تالش مانع از خودکشی زن ۴۳ ساله شد
فرمانده انتظامی تالش از اقدام به موقع مامورین، که مانع از خودکشی یک زن ۴۳ ساله شدند، در این شهرستان خبر داد و گفت: این فرد در بررسیهای صورت گرفته، علت و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
به گزارش ایلنا از تالش، سرهنگ عباس حقیقی نیا فرمانده انتظامی شهرستان تالش اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصمیم فردی به خودکشی در یکی از خیابانهای شهر، بلافاصله ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی با بیان اینکه پس از حضور پلیس در آدرس محل اعلامی و بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد زنی قصد پریدن از پل هوایی را دارد، افزود: ماموران انتظامی با دعوت از فرد مورد نظر به حفظ آرامش و ترغیب وی به جلوگیری از هرگونه اقدام نسنجیده، مانع از خودکشی این زن ۴۳ساله شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش همچنین خاطرنشان کرد: این فرد در بررسیهای صورت گرفته، علت و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سرهنگ حقیقی نیا در پایان ریشهیابی مشکلات شخصی و اختلافات خانوادگی را نیازمند بهرهگیری از روانشناسان مجرب دانست و بیان داشت: شهروندان میتوانند برای دریافت هرگونه مشاوره در خصوص رفع مشکلات شخصی خود به مشاوران انتظامی مستقر در کلانتریها یا مرکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس گیلان مراجعه و از خدمات ارائه شده در این مراکز بهرهمند شوند.