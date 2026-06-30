به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در نشست بررسی موانع پروژه سایت ۲۸ هکتاری ساماندهی ضایعات‌فروشان، روند تکمیل زیرساخت‌ها، رفع موانع حقوقی و اجرایی و تسریع در انتقال مشاغل آلاینده با اشاره به پیش‌بینی ساختمان‌های خدماتی، فضای سبز و شبکه معابر داخلی در این مجموعه افزود:بهره‌برداری از این سایت می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای منظر شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

اسدی با اشاره به پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی این طرح تصریح کرد: ساماندهی این حوزه از بسیاری پروژه‌های عمرانی دشوارتر است، اما مدیریت شهری با وجود این دشواری‌ها، عزم جدی برای حل ریشه‌ای این مسئله دارد.

شهردار شیراز همچنین بر ضرورت رفع سریع موانع حقوقی اراضی، حمایت از سرمایه‌گذاران و ارائه بسته‌های تشویقی تأکید کرد و گفت: با تکمیل فازهای مختلف و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، این پروژه می‌تواند به یکی از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در جنوب کشور تبدیل شود و ارزش اقتصادی آن تا حدود ۱۰ همت قابل افزایش خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به روند اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: عملیات دیوارچینی پیرامونی پلاک‌ها، محوطه‌سازی، جدول‌گذاری، خاک‌برداری و خاک‌ریزی، اجرای لایه‌های اساس و زیراساس، بسترکوبی، آسفالت‌ریزی معابر داخلی، احداث کانال‌های هدایت آب‌های سطحی و نصب پایه‌های برق‌رسانی در حال انجام است و روند اجرایی پروژه با جدیت دنبال می‌شود.

اسدی همچنین بر برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرمجاز در گاراژها و فضاهای مسکونی تأکید کرد و از شهروندان خواست با گزارش تخلفات، مدیریت شهری را در ساماندهی این حوزه همراهی کنند.

حمایت قضایی از ساماندهی مشاغل مزاحم

در ادامه این نشست معاون دادستان مرکز فارس در امور صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، نیز با تأکید بر این موضوع که ساماندهی ضایعات‌فروشان از مطالبات جدی و به‌حق مردم است، اظهار داشت: دستگاه قضا برای رفع هرگونه مانع در مسیر اجرای این پروژه، به‌صورت کامل در کنار مدیریت شهری قرار دارد و از اقدامات شهرداری در راستای ارتقای سلامت، امنیت و آرامش شهروندان حمایت می‌کند.

حسین سلطانی‌فر با قدردانی از تلاش‌های مدیریت شهری شیراز افزود: برخی اقدامات انجام‌شده در شیراز امروز به الگویی برای سایر شهرهای کشور تبدیل شده و این موضوع نشان‌دهنده تمرکز مدیریت شهری بر حل مسائل اساسی مردم است.

سلطانی‌فر با تأکید بر این موضوع که هرجا بحث امنیت، رفاه و آسایش مردم مطرح باشد، دستگاه قضایی حمایت کامل خواهد داشت، تصریح کرد: سلامت جسمی و روانی مردم در گرو ساماندهی این مشاغل است و این پروژه باید به سرانجام برسد.

معاون دادستان شیراز با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای خرید زمین، دیوارکشی و آماده‌سازی سایت خاطرنشان کرد: ضروری است همه ظرفیت‌ها برای تکمیل و بهره‌برداری نهایی این مجموعه به‌کار گرفته شود، چراکه در صورت عدم انتقال جامعه هدف به این سایت، اهداف اصلی پروژه محقق نخواهد شد.

وی همچنین با انتقاد از تکرار تخلفات برخی واحدهای غیرمجاز بیان کرد: برخی واحدها ده‌ها بار پلمب شده‌اند اما همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند و این روند موجب اتلاف ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و انتظامی می‌شود.

سلطانی‌فر با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده افزود: در برخی موارد، به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی، دستور توقیف خودروهای مرتبط نیز صادر شده است و باید شرایطی فراهم شود که فعالیت ضایعات‌فروشان صرفاً در سایت ساماندهی‌شده انجام گیرد.

معاون دادستان مرکز فارس در امور صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم همچنین بر ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی، تسهیلات بانکی و تقسیط واگذاری قطعات برای تسریع انتقال فعالان این حوزه به سایت جدید تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسات تخصصی با دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات مرتبط با امور اراضی، آب، برق و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه شد.

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