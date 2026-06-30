کشف ۷۹ کیلوگرم تریاک در داراب / توقیف خودروی حامل مواد مخدر

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه حین پایش خودروهای عبوری در محور مواصلاتی به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک و برای توقیف آن وارد عمل شدند.

وی افزود: راننده با رویت ماموران اقدام به فرار نمودو پس از طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو را رها و با استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شد.

رئیس پلیس داراب بیان داشت: در بازرسی از این خودرو مقدار ۷۹ کیلوگرم موادمخدرازنوع تریاک کشف و تلاش برای در جهت شناسائی و دستگیری متهم متواری ادامه دارد.

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