فرماندار گیلانغرب خبر داد؛
استقرار ۸ گیت در مرز سومار/ پیشبینی تردد روزانه ۴۰۰۰ زائر اربعین
فرماندار گیلانغرب از پیشرفت مناسب آماده سازی مرز سومار برای تردد زوار اربعین خبر داد و گفت: پیشبینی میشود اربعین امسال روازنه سه تا چهار زائر از این مرز عبور کنند
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حشمت رضایی، با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای تردد زائرین اربعین حسینی از مرز سومار، اظهار کرد: پس از اینکه مقرر شد مرز سومار به عنوان مرز دوم استان کرمانشاه محل تردد زائرین اربعین حسینی(ع) باشد، طی هفتههای اخیر هیاتی از ستاد مرکزی اربعین به کرمانشاه سفر کرده و زیرساختهای این مرز را مورد بازدید قرار دادند و نکاتی را برای تسهیل تردد زائرین مطرح کردند.
وی افزود: طی این مدت دستگاههای مختلف استان با تاکید استاندار پای کار آمدهاند تا زیرساختهای لازم برای تسهیل تردد زوار از مرز سومار فراهم شود.
فرماندار گیلانغرب تصریح کرد: تاکنون روشنایی کامل مرز سومار برقرار شده، آبرسانی پایدار به آن انجام گرفته، فیبرنوری آن وصل شده و ۷۵۰ متر سایبان و هشت گیت تردد نیز در این مرز در حال نصب است.
وی اضافه کرد: همچنین با تلاشهای صورت گرفته، در حال احداث یک جاده مستقل به طول حدود ۴.۵ کیلومتر برای زائرین هستیم تا جاده زیارتی از جاده تجاری مرز سومار جدا شود.
رضایی خاطرنشان کرد: طرح تعریض جاده بین شهر گیلانغرب تا مرز سومار نیز با پیشرفت خوبی در حال انجام است.
به گفته این مسئول، دستگاههای امدادرسان و خدمات رسان همانند مرکز فوریتهای پزشکی و هلال احمر نیز از چند روز قبل از اربعین در این مرز مستقر خواهند شد.
فرماندار گیلانغرب با تاکید براینکه روند پیشرفت کارها برای آماده سازی مرز سومار جهت میزبانی از زوار اربعین حسینی به خوبی پیش میرود، گفت: همه دستگاهها، مسئولین ارشد استانی و نمایندگان خصوصا نماینده مردم غرب استان در مجلس پیگیریهای زیادی برای آماده سازی این مرز داشتهاند که جای قدردانی دارد.
وی در خصوص پیشبینی تردد زوار از مرز سومار در ایام اربعین هم عنوان کرد: باتوجه به اینکه امسال اولین سالی است که زائرین اربعین از این مرز تردد خواهند داشت، تلاش داریم ترددها مدیریت شده و کنترل شده باشد، به همین دلیل برآورد میکنیم روزانه سه تا چهار هزار نفر از این مرز عبور کنند.