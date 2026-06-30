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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛

بازگشت ۸۰۰ هکتار زمین زراعی به چرخه تولید در فارس

بازگشت ۸۰۰ هکتار زمین زراعی به چرخه تولید در فارس
کد خبر : 1806630
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با اجرای عملیات گسترده اجرای احکام مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۸۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی که به‌صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته بودند، از چرخه تخریب خارج و مجدداً به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با اعلام آمار دقیق این عملیات اظهار کرد: از مجموع ۱۸۲ مورد حکم اجرایی در این بازه زمانی، ۱۳۴ مورد در اراضی زراعی و ۴۸ مورد در باغات با هماهنگی مراجع قضایی به انجام رسیده است.

وی نحوه اجرای این احکام را توضیح داد: ۱۸۰ مورد از این اقدامات با حضور مأموران یگان حفاظت اراضی و همکاری نیروی انتظامی انجام شده اما ۲ مورد نیز از سوی خود مالکان و به‌صورت خوداجرایی انجام شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین مأموریت‌های این سازمان محسوب می‌شود.

بهجت حقیقی خاطرنشان کرد: حفظ این اراضی در واقع حفظ امنیت غذایی و صیانت از سرمایه‌های ملی کشور است.

وی اضافه کرد: برخورد با متخلفان و تغییر کاربری‌های غیرمجاز بدون هیچ‌گونه اغماضی و در چارچوب قوانین موجود با جدیت ادامه خواهد داشت.

این مقام ارشد جهاد کشاورزی بر نقش کلیدی یگان حفاظت اراضی کشاورزی در مدیریت امور اراضی تأکید کرد.

وی عنوان کرد: یگان حفاظت اراضی از طریق رصد مستمر و گشت‌های میدانی همواره در حال شناسایی موارد تخلف است و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی مقابله می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از شهروندان و فعالان حوزه کشاورزی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی، با مراجعه به سامانه ۱۳۱ موضوع را گزارش دهند تا تیم‌های متخصص در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و اجرای قانون اقدام کنند.

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