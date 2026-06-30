به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بیژن مرادی روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با جمعی از مدیران شهرداری و سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: باید شرایطی در شهر فراهم شود که برای مردم جذابیت داشته باشد و از همین طریق زمینه جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهر را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه مدتی است که شهربازی شهر کرمانشاه تعطیل است، ‌ادامه داد: شهربازی نیاز شهر کرمانشاه است و در گذشته نباید آن را از دست می‌دادیم؛ تعطیلی شهربازی هنر نبود و باید همان زمان برای توسعه آن اقدام می‌شد و امروز متاسفانه یکی از داشته‌های خوب شهر را از دست داده‌ایم و بسیاری از همشهریان برای تفریح به استان‌های دیگر می‌روند.

شهردار کرمانشاه با انتقاد از رفتارهای بازدارنده در مسیر سرمایه‌گذاری در شهر گفت: چرا باید با سنگ‌اندازی، سرمایه‌گذاران را فراری دهیم؛ باید از ایده‌های نو و درست حمایت شود و برای رفاه شهروندان باید هزینه کرد و امکانات رفاهی، تفریحی و سرگرمی را فراهم آورد.

مرادی ساخت شهربازی را از وظایف ذاتی شهرداری دانست و افزود: امروز باید از سرمایه‌گذار برای اجرای این طرح حمایت شود؛ نگاه به سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در شهرداری باید تغییر کند و اگر بتوان مردم را شاد کرد قطعا اعتماد و همکاری بیشتری نیز از سوی آنان خواهیم دید.

وی ادامه داد: شهرداری در گذشته نگهداری خوبی از شهربازی نداشته و امروز نباید مانع حضور سرمایه‌گذار شود، بلکه باید از او حمایت و موانع را برطرف کرد.

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