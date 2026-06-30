شهردار کرمانشاه:
راهاندازی شهربازی از نیازهای جدی شهروندان است
شهردار کرمانشاه با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد فضاهای جذاب شهری، راهاندازی شهربازی در این شهر را از نیازهای جدی شهروندان دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، بیژن مرادی روز سهشنبه در جلسهای با جمعی از مدیران شهرداری و سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: باید شرایطی در شهر فراهم شود که برای مردم جذابیت داشته باشد و از همین طریق زمینه جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهر را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه مدتی است که شهربازی شهر کرمانشاه تعطیل است، ادامه داد: شهربازی نیاز شهر کرمانشاه است و در گذشته نباید آن را از دست میدادیم؛ تعطیلی شهربازی هنر نبود و باید همان زمان برای توسعه آن اقدام میشد و امروز متاسفانه یکی از داشتههای خوب شهر را از دست دادهایم و بسیاری از همشهریان برای تفریح به استانهای دیگر میروند.
شهردار کرمانشاه با انتقاد از رفتارهای بازدارنده در مسیر سرمایهگذاری در شهر گفت: چرا باید با سنگاندازی، سرمایهگذاران را فراری دهیم؛ باید از ایدههای نو و درست حمایت شود و برای رفاه شهروندان باید هزینه کرد و امکانات رفاهی، تفریحی و سرگرمی را فراهم آورد.
مرادی ساخت شهربازی را از وظایف ذاتی شهرداری دانست و افزود: امروز باید از سرمایهگذار برای اجرای این طرح حمایت شود؛ نگاه به سرمایهگذاری، بهویژه در شهرداری باید تغییر کند و اگر بتوان مردم را شاد کرد قطعا اعتماد و همکاری بیشتری نیز از سوی آنان خواهیم دید.
وی ادامه داد: شهرداری در گذشته نگهداری خوبی از شهربازی نداشته و امروز نباید مانع حضور سرمایهگذار شود، بلکه باید از او حمایت و موانع را برطرف کرد.