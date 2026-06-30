خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت پیش از ۶۶۱ هکتار از اراضی ملی شوش به بیت‌المال با حکم قضایی

بازگشت پیش از ۶۶۱ هکتار از اراضی ملی شوش به بیت‌المال با حکم قضایی
کد خبر : 1806610
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دادگستری شوش از خلع ید و بازگشت ۶۶۱.۵ هکتار از اراضی ملی این شهرستان به بیت‌المال در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: صیانت از اراضی ملی و برخورد قاطع با متجاوزان به منابع طبیعی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، این موضوع در دیدار رئیس دادگستری شهرستان شوش و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان که همزمان با هفته قوه قضاییه و با هدف بررسی پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی و ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ برگزار شد، مطرح شد.

رئیس دادگستری شوش در این نشست با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، اظهار کرد: حفظ اراضی ملی و جلوگیری از هرگونه تعرض به بیت‌المال از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است و دادگستری شوش در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

راشد پیری با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی افزود: در سال گذشته با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی، ۶۶۱.۵ هکتار از اراضی ملی که در تصرف غیرقانونی قرار داشت، در قالب چندین پرونده خلع ید و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی از شهروندان خواست در راستای صیانت از حقوق عمومی، هرگونه تصرف یا تعرض به اراضی ملی را از طریق دستگاه‌های مسئول و دادسرای شهرستان شوش گزارش کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شوش نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴، بازگشت این میزان از اراضی ملی را حاصل تعامل و همکاری مؤثر میان دستگاه قضائی و مجموعه منابع طبیعی دانست و گفت: حمایت دستگاه قضایی نقش مهمی در صیانت از منابع طبیعی و برخورد قانونی با متخلفان داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی