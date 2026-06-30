بازگشت پیش از ۶۶۱ هکتار از اراضی ملی شوش به بیتالمال با حکم قضایی
رئیس دادگستری شوش از خلع ید و بازگشت ۶۶۱.۵ هکتار از اراضی ملی این شهرستان به بیتالمال در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: صیانت از اراضی ملی و برخورد قاطع با متجاوزان به منابع طبیعی از اولویتهای دستگاه قضایی است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، این موضوع در دیدار رئیس دادگستری شهرستان شوش و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان که همزمان با هفته قوه قضاییه و با هدف بررسی پروندههای مرتبط با اراضی ملی و ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ برگزار شد، مطرح شد.
رئیس دادگستری شوش در این نشست با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، اظهار کرد: حفظ اراضی ملی و جلوگیری از هرگونه تعرض به بیتالمال از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است و دادگستری شوش در برخورد با متخلفان هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
راشد پیری با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی افزود: در سال گذشته با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی، ۶۶۱.۵ هکتار از اراضی ملی که در تصرف غیرقانونی قرار داشت، در قالب چندین پرونده خلع ید و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی از شهروندان خواست در راستای صیانت از حقوق عمومی، هرگونه تصرف یا تعرض به اراضی ملی را از طریق دستگاههای مسئول و دادسرای شهرستان شوش گزارش کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شوش نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در سال ۱۴۰۴، بازگشت این میزان از اراضی ملی را حاصل تعامل و همکاری مؤثر میان دستگاه قضائی و مجموعه منابع طبیعی دانست و گفت: حمایت دستگاه قضایی نقش مهمی در صیانت از منابع طبیعی و برخورد قانونی با متخلفان داشته است.