به گزارش ایلنا از خوزستان، این موضوع در دیدار رئیس دادگستری شهرستان شوش و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان که همزمان با هفته قوه قضاییه و با هدف بررسی پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی و ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ برگزار شد، مطرح شد.

رئیس دادگستری شوش در این نشست با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، اظهار کرد: حفظ اراضی ملی و جلوگیری از هرگونه تعرض به بیت‌المال از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است و دادگستری شوش در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

راشد پیری با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی افزود: در سال گذشته با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی، ۶۶۱.۵ هکتار از اراضی ملی که در تصرف غیرقانونی قرار داشت، در قالب چندین پرونده خلع ید و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی از شهروندان خواست در راستای صیانت از حقوق عمومی، هرگونه تصرف یا تعرض به اراضی ملی را از طریق دستگاه‌های مسئول و دادسرای شهرستان شوش گزارش کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شوش نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۴، بازگشت این میزان از اراضی ملی را حاصل تعامل و همکاری مؤثر میان دستگاه قضائی و مجموعه منابع طبیعی دانست و گفت: حمایت دستگاه قضایی نقش مهمی در صیانت از منابع طبیعی و برخورد قانونی با متخلفان داشته است.

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