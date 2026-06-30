آغاز ثبتنام اینترنتی برای حضور در مراسمات بدرقه رهبر شهید انقلاب
سخنگوی ستاد استانی مراسم وداع، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» از راهاندازی سامانه ثبتنام متقاضیان حضور در مراسمات بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمدباقر هنربر، سخنگوی ستاد استانی مراسم وداع، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: مراسمهای وداع، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» با شعار محوری «باید برخاست» هفته آینده و طبق زمانبندی و برنامهریزی قبلی برگزار میشود.
وی ادامه داد: با توجه به خیل عظیم هم استانی های عزیز که اشتیاق حضور در مراسم های بدرقه رهبر شهید انقلاب را دارند، ستاد هماهنگی مراسم استانی، سامانه ثبتنام جهت اعلام حضور در مراسمات وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران را راهاندازی کرد.
سخنگوی ستاد استانی مراسم وداع، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» گفت: عموم جمعیت مشتاق استان جهت حضور در مراسمات بدرقه رهبر شهید انقلاب میتوانند به وب سایت www.yareali.ir مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند.
هنربر افزود: تأکید داریم که عزیزانی قصد عزیمت به تهران، قم و مشهد را دارند، حتماً در این سامانه ثبتنام کنند، چرا که با ثبتنام در این سامانه، علاوه بر کمک به بهبود روند خدمترسانی و مدیریت مراسم، تحت پوشش بیمه حوادث قرار خواهند گرفت.
وی تأکید کرد: هم استانیهای عزیز حتی اگر با وسیله شخصی هم قصد عزیمت به محلهای مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب را دارند، در این سامانه ثبتنام کنند.
سخنگوی ستاد استانی مراسم وداع، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» ادامه داد: تعداد قابل توجهی اتوبوس هم با توجه به ظرفیتهای مختلف استان توسط کمیته اعزام پیشبینی شده است که در اختیار زائران و هم استانیهای گرانقدر قرار خواهند داشت.
هنربر همچنین از بهرهگیری از ظرفیتهای حملونقل ریلی خبر داد و گفت: حدود ۵ هزار نفر توسط قطار به تهران و مشهد اعزام خواهند شد که جزییات آن در فرصتهای آتی اطلاعرسانی میشود.
وی اظهار کرد: زائران مراسمات بدرقه رهبر شهید انقلاب که توسط خودروهای شخصی یا هر نوع وسیله نقلیه دیگری به تهران خواهند رسید، توسط کمیته اسکان و تغذیه ستاد مراسم وداع، تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» پذیرش خواهند شد. این خدمت توسط شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۱۹ تهران به عنوان معین استان آذربایجان شرقی ارایه خواهد شد و مکانهایی در بوستان ولایت، پارک کاظمی و تعدادی مسجد، حسینیه و مدرسه برای اسکان موقت و استراحت زائران عزیز پیشبینی شده است.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجانشرقی تأکید کرد: با توجه به محدودیتهایی که به واسطه حضور انبوه خیل عظیم مردم از سراسر کشورمان در تهران وجود دارد، زوار محترم استان دقیقاً همانند پیادهروی اربعین یک کوله پشتی حاوی وسایل شخصی و ضروری به همراه خود داشته باشند.
هنربر در پایان با توجه به شرایط ازدحام بالای جمعیت در مراسمات بدرقه، از خانوادههای عزیز خواست تا با ملاحظه شرایط جسمانی، از حضور افراد مسن، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای در این مراسمات پرجمعیت خودداری کنند تا از بروز مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.