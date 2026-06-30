خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توزیع بیش از ۸۰۰ تن کالای اساسی با تخفیف ۱۰ درصدی بین هیئت‌های مذهبی در گیلان

توزیع بیش از ۸۰۰ تن کالای اساسی با تخفیف ۱۰ درصدی بین هیئت‌های مذهبی در گیلان
کد خبر : 1806598
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از توزیع ۸۸۲ تن کالای اساسی ویژه محرم و صفر در استان خبر داد و گفت: این اقلام با قیمت ۱۰ درصد  پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار هیئت‌های مذهبی استان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی گفت: از ابتدای محرم تاکنون، ۸۸۲ تن کالای اساسی با ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار، با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گیلان، بین هیئت‌های مذهبی و مواکب عزاداری استان توزیع شد.

وی با بیان اینکه توزیع کالا‌ها بین هیئت‌های مذهبی تا پایان ماه محرم ادامه دارد، افزود: تاکنون ۹۰ تن مرغ منجمد، ۲۴۱ تن روغن خوراکی، ۳۰۱ تن شکر و ۲۵۰ تن برنج ویژه تنظیم بازار، برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در گیلان توزیع شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی