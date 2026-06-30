عملیات جستوجوی کودک ۴ساله در گل رامیان ادامه دارد
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گلستان، از عملیات جستوجوی کودک ۴ساله مفقودشده در منطقه گردشگری گل رامیان با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای امدادی و تیمهای تخصصی، بهصورت شبانهروزی و بدون وقفه خبر داد.
به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان، گفت: در پی اعلام گمشدن یک کودک ۴ساله در منطقه گردشگری گل رامیان از توابع شهرستان رامیان، حوالی ساعت ۱۹ روز شنبه ۶ تیرماه، بلافاصله مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان، طرح عملیاتی جستوجو را آغاز کرد.
وی افزود: از نخستین دقایق حادثه، تیمهای عملیاتی هلالاحمر با حضور در منطقه، جستوجو را در محورهای مختلف آغاز کردند. در این عملیات، تیمهای امداد و نجات، تیمهای جستوجوی پیاده، تیمهای موتوری، تیم تخصصی آنست (سگهای جستوجو و نجات)، تیم پهپادی جمعیت هلالاحمر و همچنین تیم غواصی سازمان آتشنشانی گنبدکاووس بهصورت هماهنگ در حال اجرای عملیات هستند.
سلیمی ادامه داد: تیم پهپادی با پایش هوایی منطقه، تیم آنست با جستوجوی تخصصی در محدودههای مورد نظر، تیمهای موتوری و پیاده با بررسی مسیرهای صعبالعبور و حاشیه جنگل و تیم جستوجو و نجات هلالاحمر با استفاده از قایق در سطح چشمه گل رامیان، عملیات جستوجو را دنبال میکنند. همزمان، غواصان سازمان آتشنشانی گنبدکاووس نیز در حال جستوجوی اعماق چشمه هستند.
وی تأکید کرد: تمامی ظرفیتهای عملیاتی و تخصصی برای یافتن کودک مفقودشده به کار گرفته شده و هماهنگی لازم میان تیمهای حاضر در منطقه بهصورت مستمر برقرار است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گلستان، گفت: عملیات جستوجوی کودک ۴ساله همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی تا دستیابی به نتیجه نهایی، بدون وقفه به عملیات خود ادامه خواهند داد.