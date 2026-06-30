ایجاد شهرداری ناحیه ویژه برای ساماندهی شهرک مبل و خودرو تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار در بازدید میدانی از پروژه مشارکتی شهرک مبل و خودرو تبریز که با حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری برگزار شد، با اشاره به مشکلات و مطالبات اصناف مستقر در این شهرک اظهار کرد: مسائل و معضلات این مجموعه از جمله تأمین برق، صدور اسناد مالکیت و ایجاد راه دسترسی مناسب از اتوبان شهید باکری احصا شده و در اسرع وقت اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

وی با تأکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت محیطی شهرک افزود: تنظیف، پاکسازی و ساماندهی فضای سبز شهرک مبل و خودرو باید به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد و در همین راستا، ایجاد یک ناحیه ویژه در منطقه ۶ شهرداری تبریز برای تمرکز بر امور این شهرک ضروری است.

شهردار تبریز همچنین با اشاره به اهمیت راه دسترسی این مجموعه خاطرنشان کرد: پیگیری ویژه برای احداث و تکمیل مسیر دسترسی از اتوبان شهید باکری در دستور کار قرار گرفته و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.

هوشیار با بیان اینکه مجموعه نمایشگاهی شهرک مبل و خودرو تبریز در زمینی به مساحت ۴۳ هکتار در منطقه مایان و با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی از سال ۱۳۸۷ طراحی و از سال ۱۳۹۰ محل استقرار اصناف مرتبط شده است، در ادامه تامین برق این شهرک از اولویت های اساسی عنوان کرد و افزود: اقدامات لازم در راستای تأمین زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه تامین برق آغاز شده و این موضوع در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

در پایان این بازدید مقرر شد با استقرار ناحیه ویژه شهرداری و پیگیری جدی مسائل، زمینه‌های لازم برای ساماندهی و انتقال صنوف مرتبط با مبل و نمایشگاه‌های خودرو از سطح شهر به این شهرک فراهم شده و مشکلات زیرساختی آن به‌طور کامل مرتفع شود.

علی راستی، حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر، علیرضا نوای باغبان، یاسین بجانی و حکیمه غفوری از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز و جمعی از مدیران ستادی و منطقه ۶ در این بازدید حضور داشتند و همچنین مشکلات شهرک مبل و خودرو توسط تعدادی از اصناف حاضر در جلسه مطرح شد.

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