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معاون استاندار فارس:

پژوهش باید به محور تصمیم‌سازی و حل مسائل مردم تبدیل شود

پژوهش باید به محور تصمیم‌سازی و حل مسائل مردم تبدیل شود
کد خبر : 1806564
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معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس با اشاره به کسب رتبه برتر کشور در حوزه پژوهش توسط استان، این موفقیت را حاصل هم‌افزایی مدیران، دانشگاه‌ها، پژوهشگران و دستگاه‌های اجرایی دانست و بر ضرورت گره خوردن پژوهش‌های کاربردی با نیازهای واقعی جامعه، بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌های استان و برگزاری منظم نشست‌های تخصصی کارگروه‌های پژوهشی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا انصاری در نشست کارگروه پژوهش استان فارس با تبریک کسب رتبه برتر کشور در حوزه پژوهش، این دستاورد را افتخاری ارزشمند برای استان برشمرد و اظهار داشت: این موفقیت نتیجه همدلی، برنامه‌ریزی هدفمند، نگاه علمی مدیران، همکاری دانشگاه‌ها و تلاش مستمر پژوهشگران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: این جایگاه ارزشمند نشان می‌دهد هرجا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه دانش، پژوهش و شواهد علمی استوار باشد، دستیابی به نتایج بزرگ و ماندگار دور از دسترس نخواهد بود و این مسیر باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس با تأکید بر ضرورت کاربردی شدن پژوهش‌ها تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که پژوهش را از قفسه کتابخانه‌ها به متن تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و مدیریت استان منتقل کنیم. پژوهش زمانی ارزشمند است که بتواند گرهی از مشکلات مردم بگشاید، کیفیت خدمات عمومی را ارتقا دهد و زمینه‌ساز توسعه استان باشد.

انصاری با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر علمی استان فارس گفت: وجود دانشگاه‌های بزرگ، معتبر و اثرگذار کشور، به‌ویژه دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه مادر استان، همراه با حضور اعضای هیئت علمی برجسته، پژوهشگران توانمند و دانشجویان ممتاز، فرصتی بی‌بدیل برای تولید دانش و ارائه راهکارهای علمی در مسیر حل مسائل استان است که باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

وی بر برگزاری منظم و تخصصی جلسات کارگروه‌های پژوهشی تأکید کرد و افزود: استمرار این نشست‌ها موجب هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، شناسایی دقیق مسائل و تدوین راهکارهای علمی و عملیاتی برای توسعه استان خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس همچنین آغاز پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و اظهار داشت: ملاک اصلی اجرای هر پژوهش باید میزان تأثیر آن در بهبود زندگی مردم، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و رفع چالش‌های استان باشد.

وی در ادامه، کشاورزی و مدیریت منابع آب، فناوری‌های نوین، هوشمندسازی، توسعه دولت الکترونیک، سرمایه انسانی، بهره‌وری و محیط زیست و توسعه پایدار را از مهم‌ترین محورهای پژوهشی استان برشمرد و گفت: پژوهش‌های کاربردی در این حوزه‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه متوازن، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی ایفا کند.

انصاری با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن است، خاطرنشان کرد: پژوهش در حوزه آموزش، توانمندسازی، ایجاد انگیزه در کارکنان، اصلاح فرآیندهای اداری و ارتقای بهره‌وری، زمینه‌ساز افزایش کارآمدی نظام اداری و رضایتمندی مردم خواهد بود.

وی همچنین حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و سازگاری با تغییرات اقلیمی را از دیگر اولویت‌های پژوهشی استان عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با تعامل مستمر میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی، پژوهش به یکی از ارکان اصلی تصمیم‌سازی و توسعه پایدار استان فارس تبدیل شود.

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