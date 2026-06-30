به گزارش ایلنا، علیرضا انصاری در نشست کارگروه پژوهش استان فارس با تبریک کسب رتبه برتر کشور در حوزه پژوهش، این دستاورد را افتخاری ارزشمند برای استان برشمرد و اظهار داشت: این موفقیت نتیجه همدلی، برنامه‌ریزی هدفمند، نگاه علمی مدیران، همکاری دانشگاه‌ها و تلاش مستمر پژوهشگران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: این جایگاه ارزشمند نشان می‌دهد هرجا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه دانش، پژوهش و شواهد علمی استوار باشد، دستیابی به نتایج بزرگ و ماندگار دور از دسترس نخواهد بود و این مسیر باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس با تأکید بر ضرورت کاربردی شدن پژوهش‌ها تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که پژوهش را از قفسه کتابخانه‌ها به متن تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و مدیریت استان منتقل کنیم. پژوهش زمانی ارزشمند است که بتواند گرهی از مشکلات مردم بگشاید، کیفیت خدمات عمومی را ارتقا دهد و زمینه‌ساز توسعه استان باشد.

انصاری با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر علمی استان فارس گفت: وجود دانشگاه‌های بزرگ، معتبر و اثرگذار کشور، به‌ویژه دانشگاه شیراز به عنوان دانشگاه مادر استان، همراه با حضور اعضای هیئت علمی برجسته، پژوهشگران توانمند و دانشجویان ممتاز، فرصتی بی‌بدیل برای تولید دانش و ارائه راهکارهای علمی در مسیر حل مسائل استان است که باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

وی بر برگزاری منظم و تخصصی جلسات کارگروه‌های پژوهشی تأکید کرد و افزود: استمرار این نشست‌ها موجب هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، شناسایی دقیق مسائل و تدوین راهکارهای علمی و عملیاتی برای توسعه استان خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس همچنین آغاز پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و اظهار داشت: ملاک اصلی اجرای هر پژوهش باید میزان تأثیر آن در بهبود زندگی مردم، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و رفع چالش‌های استان باشد.

وی در ادامه، کشاورزی و مدیریت منابع آب، فناوری‌های نوین، هوشمندسازی، توسعه دولت الکترونیک، سرمایه انسانی، بهره‌وری و محیط زیست و توسعه پایدار را از مهم‌ترین محورهای پژوهشی استان برشمرد و گفت: پژوهش‌های کاربردی در این حوزه‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه متوازن، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی ایفا کند.

انصاری با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن است، خاطرنشان کرد: پژوهش در حوزه آموزش، توانمندسازی، ایجاد انگیزه در کارکنان، اصلاح فرآیندهای اداری و ارتقای بهره‌وری، زمینه‌ساز افزایش کارآمدی نظام اداری و رضایتمندی مردم خواهد بود.

وی همچنین حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و سازگاری با تغییرات اقلیمی را از دیگر اولویت‌های پژوهشی استان عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با تعامل مستمر میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی، پژوهش به یکی از ارکان اصلی تصمیم‌سازی و توسعه پایدار استان فارس تبدیل شود.

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