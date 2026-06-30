مدیرکل صمت استان خبرداد؛
احیای ۲۳۲ واحد راکد و جذب سرمایهگذاری اولویت صمت فارس
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه حمایت از تولید، احیای واحدهای راکد، تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایهگذاری در اولویت برنامههای این ادارهکل قرار دارد، گفت: هماکنون ۴ هزار و ۸۵۴ واحد صنعتی در استان فعال هستند و برای بیش از ۱۴۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب به مناسبت روز ملی صنعت و معدن، بخش صنعت و معدن را از مهمترین پیشرانهای رشد اقتصادی، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده دانست و اظهار کرد: حمایت از تولید، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه سرمایهگذاری و رفع موانع تولید، مهمترین اولویتهای ادارهکل صمت فارس است.
وی با اشاره به جایگاه صنعتی استان افزود: در حال حاضر ۴ هزار و ۸۵۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در فارس فعال هستند که برای بیش از ۱۴۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند. همچنین با بهرهبرداری از طرحهای جدید و توسعه واحدهای موجود، ظرفیت تولید در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، فلزی، معدنی و مصالح ساختمانی طی یک سال گذشته افزایش یافته است.
مدیرکل صمت فارس، ناترازی انرژی را یکی از مهمترین چالشهای تولید عنوان کرد و گفت: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، تلاش شده آثار محدودیتهای برق بر تولید به حداقل برسد. مدیریت مصرف، جابهجایی شیفتهای کاری، توسعه نیروگاههای خورشیدی و احداث نیروگاه توسط صنایع بزرگ، از مهمترین برنامههای استان در این حوزه است.
مجرب با اشاره به تداوم خشکسالی، تأمین پایدار آب صنایع را از اولویتهای استان برشمرد و افزود: سیاست ما جایگزینی منابع آب متعارف با پساب تصفیهشده است و پروژههای انتقال پساب به شهرکهای صنعتی، بهویژه در شیراز، با همکاری شرکت آبفا و شرکت شهرکهای صنعتی در حال اجراست.
وی ادامه داد: مجموعه فولاد پاسارگاد سالانه حدود ۵ میلیون مترمکعب از پساب شیراز استفاده میکند و برخی صنایع بزرگ از جمله فولاد نیریز نیز از خط انتقال آب خلیج فارس بهرهمند شدهاند. اولویت استان، استفاده صنایع واقع در مسیر خطوط انتقال از این منابع و کاهش برداشت از سفرههای آب زیرزمینی است.
مدیرکل صمت فارس، احیای واحدهای راکد را از مهمترین برنامههای این ادارهکل دانست و اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۵۲ واحد صنعتی راکد در استان شناسایی شده که ۲۳۲ واحد قابلیت بازگشت به تولید دارند. سال گذشته نیز ۸۰ واحد در شهرکهای صنعتی و ۱۳ واحد خارج از شهرکها احیا شدند.
وی افزود: در مجموع طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تعداد ۸۱ واحد صنعتی خارج از شهرکها به چرخه تولید بازگشتهاند که زمینه تثبیت یا ایجاد اشتغال برای یکهزار و ۲۹۶ نفر و احیای بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری را فراهم کرده است.
مجرب تأمین سرمایه در گردش را همچنان مهمترین دغدغه تولیدکنندگان دانست و گفت: این موضوع از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تعامل با شبکه بانکی و بهرهگیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی و سایر منابع مالی دنبال میشود.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی اظهار کرد: توسعه صنایع فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن از سیاستهای راهبردی استان است و معادن غیرفعال نیز پس از طی مراحل قانونی از طریق مزایده به سرمایهگذاران واجد صلاحیت واگذار خواهند شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس توسعه متوازن صنعتی را از دیگر اولویتهای این ادارهکل برشمرد و گفت: معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، تسهیل صدور مجوزها، توسعه زیرساختها و استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی با هدف رونق اقتصادی شهرستانهای کمتر برخوردار در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از مذاکرات با هلدینگهای بزرگ اقتصادی برای سرمایهگذاری در فارس خبر داد و افزود: استان در حوزههای صنایع دارویی، غذایی، تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی، معدنی، فلزی، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع دانشبنیان ظرفیتهای قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاران دارد.
مجرب در پایان تأکید کرد: رویکرد ادارهکل صمت فارس صرفاً صدور مجوز نیست، بلکه جذب سرمایهگذاری مولد، توسعه صادرات، ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری در اولویت قرار دارد و با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا، زمینه رشد تولید، اشتغال و تقویت جایگاه اقتصادی استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.