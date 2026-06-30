به گزارش ایلنا، احمدرضا خسروی امروز ۹ تیر در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح برنامه‌های راهبردی شرکت توزیع نیروی برق شیراز اظهار کرد: حرکت به سمت ایجاد شبکه‌ای هوشمند، پایدار و پاسخگو با هدف ارائه خدمات سریع‌تر و باکیفیت‌تر به شهروندان در دستور کار قرار دارد و توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت مصرف انرژی، استفاده از انرژی‌های پاک و افزایش تاب‌آوری شبکه در شرایط بحرانی از مهم‌ترین برنامه‌های این مجموعه است.

وی افزود: چشم‌انداز شرکت با عنوان «پیش‌سوی تعالی با شبکه هوشمند، خدمات پیشرو و شهر پایدار» تدوین شده و راهبردهای اجرایی آن بر سه محور خدمت‌رسانی، حفاظت از محیط زیست و ارزش‌آفرینی برای سازمان و شهر فرهنگی و تاریخی شیراز استوار است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مدیریت مصرف انرژی گفت: رسانه‌ها شرکای راهبردی صنعت برق هستند و اطلاع‌رسانی صحیح، فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی و انعکاس مطالبات مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت برنامه‌های این صنعت دارد.

خسروی با اشاره به اجرای ۱۴ مگاپروژه عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ اظهار کرد: این برنامه‌ها از سوی وزارت نیرو به شرکت‌های برق ابلاغ شده و مجموعه‌ای از اقدامات فنی، فرهنگی و اجتماعی را برای مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه در فصل گرم سال شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی نتیجه سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و افزایش مصرف است، افزود: عبور از این شرایط تنها با مشارکت همه مشترکان در بخش‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی، تجاری و خدماتی امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین از اجرای طرح «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی خبر داد و گفت: شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز، مقابله با استفاده‌های غیرقانونی از برق و کشف مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز از محورهای اصلی این طرح است.

وی ادامه داد: بخشی از مصرف غیرضروری برق نیز به استفاده بی‌رویه از تجهیزات روشنایی و تابلوهای تبلیغاتی در برخی واحدهای تجاری مربوط می‌شود که علاوه بر اقدامات نظارتی، نیازمند اصلاح فرهنگ مصرف است.

خسروی با اشاره به اجرای پویش ملی «۲۵ درجه» گفت: هدف این پویش، ترغیب مردم به تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه است؛ اقدامی ساده که می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش مصرف برق و حفظ پایداری شبکه داشته باشد.

وی با بیان اینکه از حدود ۸۰ هزار مگاوات مصرف برق کشور، نزدیک به ۳۵ هزار مگاوات به وسایل سرمایشی اختصاص دارد، افزود: کاهش حتی بخشی از این مصرف، تأثیر چشمگیری در کاهش ناترازی و تأمین پایدار برق خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز همچنین از اجرای طرح سبا با محوریت آموزش کودکان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها خبر داد و گفت: نهادینه شدن فرهنگ مصرف صحیح انرژی از سنین پایین، یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت پایدار مصرف در آینده است.

خسروی با تأکید بر اینکه حفظ تعادل میان تولید و مصرف، مهم‌ترین هدف صنعت برق است، اظهار کرد: هر زمان مصرف از ظرفیت تولید فراتر رود، ناترازی ایجاد می‌شود و در صورت تداوم این شرایط، احتمال اعمال محدودیت‌های برق افزایش می‌یابد.

وی افزود: برای تمامی بخش‌های مصرف‌کننده از جمله صنایع، کشاورزی، ادارات، اصناف و مشترکان خانگی، برنامه‌های مشخص مدیریت بار تدوین شده و اجرای دقیق این برنامه‌ها تاکنون از بروز خاموشی‌های گسترده جلوگیری کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به نظارت مستمر بر مصرف دستگاه‌های اجرایی گفت: مصرف برق ادارات به‌طور جدی رصد می‌شود و در صورت رعایت نکردن الگوی تعیین‌شده، پس از تذکر، برق دستگاه‌های متخلف قطع خواهد شد.

خسروی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در پایداری شبکه برق خاطرنشان کرد: رعایت دمای ۲۵ درجه برای وسایل سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و کاهش مصرف در ساعات اوج بار، اقداماتی ساده اما بسیار مؤثر هستند که با همراهی مردم می‌توانند از بروز خاموشی‌ها جلوگیری کرده و پایداری شبکه برق کشور را تضمین کنند.

سید باقر احمدی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، در ادامه بیان کرد: راهکارهای ساده برای صرفه‌جویی در مصرف برق بسیار مهم است و خبرنگاران به عنوان سفیران بهینه‌سازی مصرف انرژی در شیراز و استان فارس، نقش بسزایی در نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی دارند.

علی خان احمدی، مجری طرح ملی سبا، نیز به وضعیت مصرف انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که شدت مصرف انرژی در جهان ۳۵ درصد کاهش یافته، در کشور ما شدت مصرف انرژی ۷۵ درصد رشد داشته است. پویش ۲۵ درجه می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات صرفه‌جویی ایجاد کند. بد مصرفی لزوماً پرمصرف بودن نیست بلکه به معنای اثربخش بودن مصرف برق است.

در نهایت، خبرنگاران و اصحاب رسانه شیراز با امضای میثاق نامه‌ای به پویش ۲۵ درجه و طرح ملی سبا پیوستند. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت کار رسانه‌ها در ارتقاء آگاهی عمومی و نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

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