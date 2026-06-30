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شاخص‌های بازار کار آذربایجان‌شرقی بالاتر از میانگین کشور قرار گرفت

شاخص‌های بازار کار آذربایجان‌شرقی بالاتر از میانگین کشور قرار گرفت
کد خبر : 1806544
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معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، شاخص‌های کلیدی بازار کار استان بالاتر از میانگین کشور قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرهاد ذوقی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با استناد به نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: بررسی شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد آذربایجان‌شرقی در اغلب شاخص‌های کلیدی از میانگین کشوری عملکرد بهتری داشته و روند بازار کار استان همچنان مطلوب و رو به بهبود است.

وی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۷ درصدی استان افزود: این شاخص ۱.۱ واحد درصد بالاتر از میانگین کشور است و نشان می‌دهد بیش از ۴۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان از نظر اقتصادی فعال هستند. البته این نرخ نسبت به سال گذشته ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است.

ذوقی ادامه داد: نسبت اشتغال در آذربایجان‌شرقی به ۳۸.۸ درصد رسیده که ۱.۳ واحد درصد بیشتر از میانگین کشوری است. همچنین نرخ اشتغال استان با ثبت ۹۳.۱ درصد، نسبت به سال گذشته ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته و از میانگین ۹۲.۵ درصدی کشور نیز فراتر رفته است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی کاهش نرخ بیکاری را از مهم‌ترین دستاوردهای بازار کار استان در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: نرخ بیکاری استان با ۰.۶ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل، به ۶.۹ درصد رسیده که پایین‌تر از میانگین ۷.۵ درصدی کشور است.

وی درباره ترکیب اشتغال در بخش‌های اقتصادی نیز اظهار کرد: بخش خدمات با سهم ۴۶ درصدی بیشترین سهم اشتغال استان را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش صنعت با ۳۷.۴ درصد و کشاورزی با ۱۶.۷ درصد قرار دارند.

ذوقی خاطرنشان کرد: سهم اشتغال آذربایجان‌شرقی در بخش‌های صنعت و کشاورزی همچنان بالاتر از میانگین کشوری است. همچنین در سال ۱۴۰۴ سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۰.۷ واحد درصد و در بخش خدمات ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است؛ هرچند سهم بخش صنعت ۰.۸ واحد درصد کاهش داشته، اما این بخش همچنان یکی از ظرفیت‌های مهم و پیشران اقتصاد استان به شمار می‌رود.

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