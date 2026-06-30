هوشیار: شهرداری تبریز مسئول اسکان عزاداران در منطقه ۱۹ تهران شد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی یعقوب هوشیار صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرداری تبریز در تقسیم‌بندی ستادی، کلان‌شهر معین منطقه ۱۹ تهران است، این مجموعه با هماهنگی شهرداری تهران، مسئولیت اجرای بخشی از مأموریت‌های خدماتی و پشتیبانی در محدوده این منطقه را بر عهده خواهد داشت.

وی با اشاره به تجربه شهرداری تبریز در مدیریت و پشتیبانی از اجتماعات گسترده مردمی، افزود: حضور موفق این مجموعه در مراسم‌هایی همچون اربعین حسینی(ع) و آیین‌های ۲۸ صفر، پشتوانه‌ای ارزشمند برای ایفای نقش مؤثر در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید خواهد بود.

شهردار تبریز از استقرار موکب «جنت‌الحسین(ع)» در بوستان ولایت خبر داد و گفت: این موکب با هدف خدمت‌رسانی به عزاداران و شرکت‌کنندگان در مراسم، خدماتی از جمله اسکان، توزیع وعده‌های غذایی، پذیرایی با میان‌وعده و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آیین‌های عزاداری را به صورت مستمر ارائه خواهد کرد.

هوشیار همچنین با اشاره به مسئولیت شهرداری تبریز در بخش اسکان زائران، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مدیریت اسکان عزاداران در هفت مدرسه منطقه ۱۹ تهران شامل ابن‌سینا، جهاد یک، شهید افشار نادری، شهید مفتح، شهید تهرانی‌مقدم، مهرطلبان و شهید نصیرزاده به شهرداری تبریز واگذار شده است.

وی این حضور را فراتر از یک مأموریت اداری دانست و تأکید کرد: خدمت‌رسانی در این آیین، فرصتی ارزشمند برای ادای دین و تجلی ولایت‌مداری مردم آذربایجان است و برپایی موکب «جنت‌الحسین(ع)» نیز در همین راستا، نمادی از ارادت و وفاداری مردم این خطه به رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمان‌های ایشان و خلف شایسته‌شان به شمار می‌رود.

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