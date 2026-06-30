انتخاب اعضای جدید هیأتمدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز؛
برنهاد: تعامل هیأتمدیره جدید با شرکت شهرکهای صنعتی فارس، زمینهساز تحول در خدمترسانی به بزرگترین شهرک صنعتی استان/ اجرای ۲۵ پروژه زیرساختی در یک سال اخیر
اعضای جدید هیأتمدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با رأی صنعتگران انتخاب شدند.
به گزارش ایلنا مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده (نوبت دوم) شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با هدف انتخاب اعضای جدید هیأتمدیره، با حضور گسترده صنعتگران، کارآفرینان، سهامداران و فعالان صنعتی برگزار شد.
در این مجمع که در فضایی پرشور، شفاف و قانونمند برگزار شد، انتخابات هیأتمدیره شرکت خدماتی مطابق قانون نحوه واگذاری و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی برگزار و اعضای جدید با رأی مستقیم صنعتگران برای مدت دو سال انتخاب شدند.
بر اساس نتایج انتخابات، محمد حبیبی، محمد کلانی طهرانی، مهدی قطبی،احسان مومنی ، فرشید میرزایی، علیرضا بنیزمان و امین میرزاده به عنوان اعضای اصلی هیأتمدیره و محمدرضا حیدری گرجی و محمدرضا رنجبر نیز به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این مجمع با قدردانی از حضور و مشارکت گسترده صنعتگران، برگزاری این انتخابات را نمادی از مشارکت مؤثر صاحبان صنایع در مدیریت امور شهرک صنعتی دانست و گفت: انتظار میرود هیأتمدیره جدید با برنامهریزی، همدلی و تعامل سازنده، زمینه تحول در خدمترسانی، ارتقای زیرساختها و افزایش رضایتمندی صنعتگران را فراهم کند، چرا که تولیدکنندگان و کارآفرینان شایسته بهترین خدمات هستند.
عباس برنهاد با اشاره به جایگاه شهرک صنعتی بزرگ شیراز اظهار داشت: این شهرک با انعقاد بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ قرارداد سرمایهگذاری، رتبه نخست کشور را از نظر تعداد قراردادهای سرمایهگذاری در میان شهرکهای صنعتی به خود اختصاص داده است و هماکنون ۲ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی، صنفی و کارگاهی بهرهبردار با اشتغالزایی بیش از ۳۱ هزار نفر در آن فعالیت میکنند که بیانگر نقش راهبردی این شهرک به عنوان مهمترین قطب تولید، صنعت و اشتغال استان فارس است.
وی افزود: در یک سال گذشته و در راستای توسعه و تکمیل زیرساختهای شهرک صنعتی بزرگ شیراز، ۱۳ پروژه عمرانی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و ۱۲ پروژه دیگر با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اجراست که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و توسعه ظرفیتهای تولیدی این شهرک خواهد داشت.
برنهاد در پایان بر حمایت همهجانبه شرکت شهرکهای صنعتی فارس از هیأتمدیره جدید تأکید کرد و گفت: تعامل و همافزایی میان شرکت شهرکهای صنعتی فارس و هیأتمدیره جدید شرکت خدماتی، زمینه رفع مشکلات، توسعه زیرساختها و ارائه خدمات مطلوبتر به صنعتگران را فراهم خواهد کرد.