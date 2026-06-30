افزایش بیش از ۲ برابری بازپرداخت مالیات به فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیدطاها علوی اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال گذشته (۱۴۰۴)، بیش از یک‌هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان بازپرداخت شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری با رشد قابل توجه ۲۶۷ درصدی به بیش از ۵ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی با اشاره به آثار اقتصادی استرداد به‌موقع مالیات‌ها افزود: بازپرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، بدون ایجاد فشار بر بودجه عمومی، بخشی از مشکلات نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی کمک می‌کند.

علوی با تأکید بر صیانت از حقوق مؤدیان و تسریع در ارائه خدمات، اظهار کرد: اداره‌کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با جدیت، روند رسیدگی به پرونده‌ها و استرداد مالیات‌ها را دنبال می‌کند تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در این حوزه بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی همچنین نقش سامانه مؤدیان را در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش میزان استردادها مؤثر دانست و گفت: استرداد به‌موقع مالیات‌ها علاوه بر افزایش رضایت‌مندی مؤدیان، نقش مهمی در بهبود محیط کسب‌وکار، تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی، حمایت از تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی ایفا می‌کند؛ رویکردی که با جدیت در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.

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