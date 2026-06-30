معرفی ۶ پرونده تسهیلاتی به بانک کشاورزی برای توسعه مکانیزاسیون آوج

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد افتخاری با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در قالب خط ۱۴ اعتبارات داخلی بانک کشاورزی ۶ پرونده تسهیلاتی به بانک عامل معرفی شده است که هدف اصلی آن تأمین و تقویت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی در سطح شهرستان آوج است.

وی افزود: این پرونده‌ها شامل خرید ۳ دستگاه کمباین مدل ۱۰۵۵ و همچنین ۳ فقره ادوات و تجهیزات کشاورزی می‌باشد که مجموع ارزش ریالی آن‌ها به حدود ۷ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج با تأکید بر اهمیت مکانیزاسیون در افزایش بهره‌وری تولید، بیان کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید، تسریع در عملیات برداشت و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی خواهد داشت و می‌تواند به طور مستقیم در افزایش درآمد کشاورزان منطقه مؤثر باشد.

افتخاری در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه مکانیزاسیون یکی از برنامه‌های اصلی جهاد کشاورزی شهرستان آوج است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی و حمایت‌های اعتباری، روند نوسازی ناوگان کشاورزی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در پایان تصریح کرد: حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی و تسهیل دسترسی آنان به تجهیزات نوین، از اولویت‌های مهم این مدیریت بوده و در این مسیر همکاری نزدیک با بانک کشاورزی ادامه خواهد داشت.

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