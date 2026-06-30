رشد بیش از 3 درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهید رجایی قزوین
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت: نیروگاه شهید رجایی قزوین با تولید نزدیک به سه میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص در3 ماهه امسال، بیش از 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابوالفضل موتابها در تشریح این خبر گفت: در نخستین فصل سال جاری 2 میلیارد و 970 میلیون و 185 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
وی افزود: از این میزان انرژی، یک میلیاردو چهارصدوچهارده میلیون وهشتصدوپنج هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و یک میلیارد و پانصد و پنجاه وپنج میلیون و سیصدوهشتاد هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در پایان نیز بیان داشت: البته تولید برق پایدار، تنها در شرایط جنگ رمضان انجام نشد بلکه این اقدام در طول سال ها فعالیت نیروگاه ها به انجام رسیده و خواهد رسید.
موتابها اضافه کرد: در فصل های مختلف سال و در گرمای تابستان و سرمای زمستان و در ساعاتی که شهروندان در منازل خود به استراحت می پردازند، این متخصصان نیروگاه ها هستند که در هر شرایط جنگی، شرایط جو و یا شیوع بیماری، در محل کار خود حاضر شده و به خدمت رسانی می پردازند.
وی ادامه داد: در ایام جنگ 40 روزه رمضان نیز تولید برق ادامه یافت که موضوع فوق، نشانگر تعهد متخصصان این صنعت به انجام وظیفه ای است که بر عهده آن ها قرار گرفته است.
گفتنی است؛ با این میزان انرژی خالص درسه ماهه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 3/2 درصدی تولید انرژی نسبت به نخستین فصل سال گذشته بوده است.