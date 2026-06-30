۲۹ نفر در اثر واژگونی اتوبوس در شبستر مصدوم شدند

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادی نیا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این حادثه ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح امروز روی داده است و ۶ دستگاه آمبولانس شامل چهار گروه عملیاتی اورژانس و ۲ دستگاه آمبولانس هلال احمر برای امدادرسانی به مصدومان به محل اعزام شده اند.

وی اظهار کرد: طبق ارزیابی نهایی کارشناسان اورژانس حاضر در محل، ۲۹ مصدوم این حادثه تحت اقدامات فوریت های پزشکی به بیمارستان فاطمیه شبستر انتقال و تحت اقدامات درمانی قرار گرفتند.

شهرستان ۱۲۰ هزار نفری شبستر در فاصله ۶۰ کیلومتری غرب تبریز واقع شده است.

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