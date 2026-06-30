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تشدید مقابله با پشه آئدس در ۱۹ شهرستان مازندران/ دستور اجرای فوری اقدامات پیشگیرانه

تشدید مقابله با پشه آئدس در ۱۹ شهرستان مازندران/ دستور اجرای فوری اقدامات پیشگیرانه
کد خبر : 1806516
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با پشه آئدس، از اجرای فوری برنامه‌های پیشگیرانه در ۱۹ شهرستان استان خبر داد و به فرمانداران، شهرداران و بخشداران دستور داد گزارش اقدامات انجام‌شده را ظرف ۴۸ ساعت ارائه کنند.

به گزارش ایلنا، مصطفی سوادکوهی در نشست پدافند غیرعامل استان مازندران با اشاره به اهمیت پیشگیری از گسترش پشه آئدس، بر لزوم آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی برای کنترل این تهدید بهداشتی تأکید کرد.

وی با صدور دستور به فرمانداران، شهرداران و بخشداران، خواستار اجرای فوری اقدامات کنترلی در شهرستان‌های درگیر شد و گفت: گزارش اقدامات انجام‌شده باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به اداره‌کل پدافند غیرعامل استان و دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارسال شود.

در این نشست همچنین اعلام شد با افزایش دمای هوا و آغاز سفرهای تابستانی، احتمال انتقال بیماری‌های مرتبط با پشه آئدس افزایش می‌یابد؛ زیرا این حشره پس از تغذیه از فرد آلوده، می‌تواند ویروس را به افراد دیگر منتقل کند.

در ادامه نشست، اداره‌کل شیلات مازندران نیز از آغاز عملیات مقابله با پشه آئدس در بنادر صیادی استان خبر داد و اعلام کرد اقدامات بهداشتی، پاکسازی محیط و حذف کانون‌های احتمالی تکثیر این پشه به‌صورت مستمر در بنادر در حال انجام است.

بر اساس اعلام اداره‌کل شیلات مازندران، در برخی بنادر از جمله بندر صیادی بابلسر که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده است، برنامه‌های نظارتی و بهداشتی با همکاری بهره‌برداران در حال اجراست.

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