انفجار گاز در کوهدشت / حریق بدون تلفات جانی مهار شد

به گزارش ایلنا، در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام این حادثه، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی (شماره۱) به همراه مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی کوهدشت به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی کوهدشت در خصوص این حادثه اظهار داشت: همکاران ما در صحنه با یک حریق همراه با آثار انفجار مواجه شدند. با اقدام سریع و برنامه ریزی شده، آتش سوزی در زیر زمین به سرعت تحت کنترل درآمد و از گسترش آن جلوگیری شد، خوشبختانه با وجود شدت حادثه این عملیات بدون هیچگونه محبوسی یا مصدمی به پایان رسید.

شهریار طهماسبی در پایان این حادثه را هشداری جدی درباره رعایت نکات ایمنی دانست و از شهروندان درخواست کرد حتما از استاندارد بودن وسایل و اتصالات گازی وعدم نشت آن اطمینان حاصل کنند کوچکترین بی‌توجهی می‌تواند به فاجعه‌ای جبران ناپذیر منجر شود.

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