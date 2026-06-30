خرید حمایتی مرغ در استان متناسب با سهم تولید زنجیرهها اجرایی میشود/کشتارگاههای غیرفعال مازندران به چرخه تولید بازمیگردند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از اتخاذ تصمیمات جدید برای مدیریت بازار مرغ استان خبر داد و گفت: با همکاری تولیدکنندگان، کشتارگاهها و دستگاههای متولی، برنامههای لازم برای حفظ تعادل تولید، عرضه و قیمتگذاری در بازار مرغ اجرایی میشود.
به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم تولایی در جلسه اقدام مشترک بررسی وضعیت تولید و عرضه مرغ در مازندران اظهار کرد: این نشست با هدف هماهنگی میان تولیدکنندگان، زنجیرههای تولید، کشتارگاهها و دستگاههای اجرایی برای مدیریت بازار و حمایت از تولیدکنندگان برگزار شد.
وی افزود: در راستای کنترل بازار و حمایت از تولید، خریدهای تضمینی توسط شرکت پشتیبانی امور دام در دستور کار قرار دارد و مقرر شد این مجموعه متناسب با سهم تولید زنجیرههای تولیدی استان نسبت به انعقاد قرارداد خرید اقدام کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به اینکه حدود ۳۵ درصد تولید مرغ استان در اختیار زنجیرههای تولیدی است، تصریح کرد: خریدهای حمایتی نیز متناسب با همین سهم انجام خواهد شد و مابقی ظرفیت خرید از طریق اتحادیهها و سایر تولیدکنندگان استان تأمین میشود.
تولایی ادامه داد: بر اساس مصوبات این جلسه، کشتارگاههای استان موظف شدند همکاری لازم را با اتحادیهها و تولیدکنندگان برای کشتار، انجماد و تحویل مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام داشته باشند تا از ظرفیتهای موجود برای تنظیم بازار به بهترین شکل استفاده شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای فعالسازی ظرفیتهای راکد استان خبر داد و گفت: مقرر شد حمایتهای لازم برای مشارکت اتحادیهها در خرید و راهاندازی کشتارگاههای غیرفعال انجام شود تا این واحدها نیز وارد چرخه خدمات و پشتیبانی از تولید شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت مدیریت عرضه در کنار تولید اظهار کرد: اگرچه میزان تولید مرغ در استان در شرایط مطلوبی قرار دارد، اما مدیریت عرضه به بازار همواره باید مورد توجه باشد تا از بروز نوسانات احتمالی جلوگیری شود.
تولایی خاطرنشان کرد: قیمت مرغ در استان تحت کنترل قرار دارد، اما سیاست ما این است که بازار به گونهای مدیریت شود که از یک سو تولیدکنندگان متحمل زیان نشوند و از سوی دیگر حقوق مصرفکنندگان حفظ شده و فشاری به مردم وارد نشود.
وی افزود: استمرار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تولیدکنندگان، اتحادیهها و کشتارگاهها میتواند زمینه پایداری بازار و تأمین مطلوب نیاز مصرفکنندگان را فراهم کند.