۱۷۱ قطعه زمین به ارزش هزار میلیارد تومانی به شهرداری شهرکرد واگذار شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از واگذاری ۱۷۱ قطعه زمین مسکونی با مساحت بیش از ۴۳ هزار متر مربع و ارزشی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شهرداری شهرکرد خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان حسینی امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این اراضی در قالب سهم ده درصدی شهرداری از اراضی محلات ۳۳، ۳۴، ۴۰، ۴۱ و ۴۲ منطقه منظریه شهرکرد (واقع در سایتهای طرح نهضت ملی مسکن) تخصیص یافته است.
وی با اشاره به اجرای «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» به عنوان مبنای حقوقی این اقدام، تأکید کرد که این انتقال با هدف تأمین منابع مالی و اراضی مورد نیاز برای توسعه شهری صورت گرفته است.
حسینی با بیان ارزش اقتصادی بالای این قطعات تصریح کرد: ارزش تقریبی روز این اراضی حدود هزار میلیارد تومان برآورد میشود که شهرداری شهرکرد میتواند با بهرهگیری از این دارایی، نسبت به تملک و تأمین معوض املاک واقع در طرحهای عمرانی و خدماتی شهر اقدام کند.