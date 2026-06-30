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۱۷۱ قطعه زمین به ارزش هزار میلیارد تومانی به شهرداری شهرکرد واگذار شد

۱۷۱ قطعه زمین به ارزش هزار میلیارد تومانی به شهرداری شهرکرد واگذار شد
کد خبر : 1806496
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مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از واگذاری ۱۷۱ قطعه زمین مسکونی با مساحت بیش از ۴۳ هزار متر مربع و ارزشی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شهرداری شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان حسینی امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این اراضی در قالب سهم ده درصدی شهرداری از اراضی محلات ۳۳، ۳۴، ۴۰، ۴۱ و ۴۲ منطقه منظریه شهرکرد (واقع در سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن) تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اجرای «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها» به عنوان مبنای حقوقی این اقدام، تأکید کرد که این انتقال با هدف تأمین منابع مالی و اراضی مورد نیاز برای توسعه شهری صورت گرفته است.

حسینی با بیان ارزش اقتصادی بالای این قطعات تصریح کرد: ارزش تقریبی روز این اراضی حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که شهرداری شهرکرد می‌تواند با بهره‌گیری از این دارایی، نسبت به تملک و تأمین معوض املاک واقع در طرح‌های عمرانی و خدماتی شهر اقدام کند.

 

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