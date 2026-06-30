مدیرعامل شرکت آبفای البرز خبر داد:
خدمات آبرسانی به زائران مراسم تشییع و تدفین تا ۱۸ تیر ادامه دارد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز از آمادهباش کامل این شرکت برای تأمین آب شرب زائران و پشتیبانی از مواکب در ایام برگزاری مراسم تشییع و تدفین خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای عملیاتی آبفای البرز تا ۱۸ تیرماه برای ارائه خدمات در استان و همچنین پشتیبانی از استانهای تهران و قم به کار گرفته شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، از بسیج حداکثری امکانات این شرکت برای خدماترسانی به میلیونها زائر و پشتیبانی از مواکب سطح استان در ایام برگزاری مراسم تشییع و تدفین خبر داد.
نامداری با اشاره به مصوبات ستاد برگزاری مراسم اظهار کرد: تمامی خدماترسانیهای شرکت آب و فاضلاب استان البرز تا ۱۸ تیرماه در بالاترین سطح عملیاتی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در محورهای مواصلاتی استان ۲۰ نقطه راهبردی برای ارائه خدمات به زائران پیشبینی شده است، افزود: این نقاط شامل هشت محل در کرج، سه نقطه در ساوجبلاغ، سه نقطه در نظرآباد، دو نقطه در فردیس و اشتهارد و سایر نقاط در شهرستانهای طالقان و چهارباغ است و مسئولیت تأمین آب شرب مورد نیاز این مراکز برعهده شرکت آبفای استان قرار دارد.
مدیرعامل آبفای البرز ادامه داد: اولویت این شرکت، تأمین آب پایدار از طریق شبکه توزیع و در صورت نیاز استفاده از ناوگان تانکرهای سیار با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی آب آشامیدنی است.
نامداری با اشاره به مشارکت آبفای البرز در خدماترسانی خارج از استان نیز گفت: ۱۰ دستگاه تانکر آبرسانی برای مشارکت در عملیات تأمین آب شرب زائران به استانهای تهران و قم اعزام شده و همچنین یک دستگاه آزمایشگاه سیار مجهز به همراه ۱۵ نیروی متخصص فنی و عملیاتی نیز به تهران اعزام خواهد شد.
وی در ادامه از پیشبینی خدمات رفاهی برای زائران خبر داد و افزود: روزانه ۱۰ هزار بسته آب شرب و ۴۸۰ کیلوگرم یخ بهداشتی با استفاده از تجهیزات شرکت آب و فاضلاب استان البرز در میان مواکب استان توزیع میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز در پایان با اشاره به پیشبینی تردد گسترده زائران از محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: با برآورد تردد سه تا پنج میلیون زائر از مسیرهای استان البرز و اسکان شبانه حدود ۱۰۰ هزار نفر، تمامی ظرفیتهای اسکان و نقاط تأمین آب در «سامانه بدرقه» بارگذاری شده تا زائران بتوانند به آسانی از خدمات پیشبینیشده استفاده کنند.