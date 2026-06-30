به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی اظهار کرد: با احکام قضایی ۱۷۹ هکتار از زمین‌های جنگلی به منابع طبیعی بازگشت، ۲۹۳ هکتار از مراتع خلع ید شد و ۴۳ هکتار از سواحل نیز آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی گفت: سال گذشته همچنین ۲۷۰ مورد اجرای قلع و قمع با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با حضور نمایندگان دادستانی انجام شده که در نتیجه آن از تغییر کاربری حدود ۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری و این اراضی به چرخه بهره‌برداری اصلی خود بازگشته‌اند.

وی افزود: در محدوده گلشهر گرگان، یک تعاونی مسکن با اخذ سند معارض قصد تصرف و ساخت‌وساز در حدود ۱۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی را داشت که پس از پیگیری‌های قضایی و طرح دعوا از سوی منابع طبیعی، حکم ابطال سند معارض صادر شد. با صدور این حکم، ۱۲ هکتار از اراضی مورد نظر به منابع طبیعی بازگشت و از تصرف و تغییر کاربری آن جلوگیری شد.

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