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رئیس کل دادگستری استان:

بازگشت ۵۱۵ هکتار اراضی ملی به بیت‌المال در گلستان / جلوگیری از تغییر کاربری ۴ هکتار زمین کشاورزی و باغی

بازگشت ۵۱۵ هکتار اراضی ملی به بیت‌المال در گلستان / جلوگیری از تغییر کاربری ۴ هکتار زمین کشاورزی و باغی
کد خبر : 1806468
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رئیس کل دادگستری گلستان از بازگشت ۵۱۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت‌المال با رای دادگاه‌های استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی اظهار کرد: با احکام قضایی ۱۷۹ هکتار از زمین‌های جنگلی به منابع طبیعی بازگشت، ۲۹۳ هکتار از مراتع خلع ید شد و ۴۳ هکتار از سواحل نیز آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد. 

وی گفت: سال گذشته همچنین ۲۷۰ مورد اجرای قلع و قمع با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با حضور نمایندگان دادستانی انجام شده که در نتیجه آن از تغییر کاربری حدود ۴ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری و این اراضی به چرخه بهره‌برداری اصلی خود بازگشته‌اند. 

وی افزود: در محدوده گلشهر گرگان، یک تعاونی مسکن با اخذ سند معارض قصد تصرف و ساخت‌وساز در حدود ۱۲ هکتار از اراضی  منابع طبیعی را داشت که پس از پیگیری‌های قضایی و طرح دعوا از سوی منابع طبیعی، حکم ابطال سند معارض صادر شد. با صدور این حکم، ۱۲ هکتار از اراضی مورد نظر به منابع طبیعی بازگشت و از تصرف و تغییر کاربری آن جلوگیری شد.

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