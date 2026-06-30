کهورک با 52 درجه گرمترین نقطه ایران شد
مدیرکل هواشناسی از ثبت دمای 52 درجه در کهورک و شکسته شدن رکورد گرمای استان خبر داد.
محسن حیدری از ثبت رکورد جدید دمای هوا در سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار داشت: ایستگاه هواشناسی کهورک عصر روز گذشته با ثبت دمای 52 درجه سلسیوس، علاوه بر قرار گرفتن در جایگاه گرمترین نقطه کشور، بالاترین دمای ثبتشده این ایستگاه از زمان آغاز فعالیت آن در دهه فجر سال 1404 را نیز به ثبت رساند.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: با ثبت این دما، رکورد بیشینه دمای ثبتشده در استان نیز جابهجا شد. پیش از این، بیشترین دمای ثبتشده سیستان و بلوچستان 51.7 درجه سلسیوس بود که در شهرستان راسک ثبت شده بود، اما اکنون کهورک با ثبت دمای 52 درجه، رکورد جدید گرمای استان را به نام خود ثبت کرده است.
شبهای داغ در کهورک ادامه دارد
وی با اشاره به تداوم گرمای کمسابقه در این منطقه گفت: دمای کمینه کهورک در خنکترین ساعات شبانهروز نیز به 39 درجه سلسیوس رسید؛ رقمی که از بیشینه دمای ثبتشده در شهرهای زرآباد، سرباز، راسک، تمندان و چابهار در گرمترین ساعات روز نیز بیشتر بود و بیانگر تداوم شبهای بسیار گرم و شرایط خاص جوی در این منطقه است.
حیدری در پایان با اشاره به آخرین پیشبینیهای هواشناسی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی نقشهها و مدلهای پیشیابی، از فردا روند کاهش تدریجی دما در زاهدان آغاز میشود و بهتدریج از شدت گرمای هوا در این شهر کاسته خواهد شد، هرچند همچنان در برخی مناطق استان تداوم هوای گرم پیشبینی میشود.