تأکید دادستان خوزستان بر تکمیل پل سابله سوسنگرد قبل از اربعین

به گزارش ایلنا از خوزستان، امیر خلفیان صبح امروز سه‌شنبه در بازدید میدانی از پروژه پل سابله در محور اهواز به سوسنگرد و چذابه که با حضور معاون حقوق عامه دادستانی و دادستان عمومی و انقلاب دشت آزادگان انجام شد اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های مهم و راهبردی در مسیر طریق‌الحسین و تردد زائران اربعین است و تکمیل آن نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور زائران خواهد داشت.