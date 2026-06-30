ایلنا گزارش میدهد؛
توجه جدی به تعریض و بهسازی جادههای فرعی خوزستان؛ گامی برای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی
افزایش حجم تردد، توسعه فعالیتهای صنعتی و کشاورزی و نقش ارتباطی خوزستان در کریدورهای ترانزیتی کشور، ضرورت توجه ویژه به تعریض و بهسازی جادههای فرعی این استان را بیش از گذشته آشکار کرده است؛ محورهایی که سالهاست به دلیل عرض کم، فرسودگی، نبود شانه ایمن و افزایش بار ترافیکی، زمینهساز دشواری تردد و بروز حوادث رانندگی شدهاند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جادههای فرعی این استان، بهویژه در مناطق روستایی، کشاورزی و شهرستانهای کمتر برخوردار، سالهاست با مشکلات زیرساختی متعددی روبهرو هستند. افزایش تردد خودروهای شخصی، ماشینآلات کشاورزی، کامیونهای حمل محصولات و وسایل نقلیه سنگین در این مسیرها، در حالی رخ داده که بسیاری از این جادهها متناسب با نیازهای امروز توسعه نیافتهاند.
بررسی مطالبات مردمی در سالهای اخیر و پیگیریهای خبرنگار ایلنا نشان میدهد بخش قابل توجهی از محورهای فرعی استان همچنان از کمبود عرض استاندارد، فرسودگی آسفالت، نبود شانه ایمن، ضعف علائم هشداردهنده و روشنایی کافی رنج میبرند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش کیفیت تردد، احتمال وقوع تصادفات را نیز افزایش داده است.
در سالهای اخیر بسیاری از محورهایی که روزگاری صرفاً مسیرهای محلی محسوب میشدند، به دلیل توسعه شهرها، گسترش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی و افزایش سفرهای بینشهری، به مسیرهایی پرتردد تبدیل شدهاند؛ اما زیرساخت آنها متناسب با این تغییرات ارتقا نیافته است. نتیجه این وضعیت، افزایش سبقتهای پرخطر، نبود فضای کافی برای توقف اضطراری، کاهش دید رانندگان و افزایش احتمال وقوع سوانح رانندگی در این محورهاست.
در همین راستا، محمد جولانژاد، مدیرکل پیشین راهداری و حملونقل جادهای خوزستان پیش از این و در گفتوگویی رسانهای، از اجرای گسترده طرحهای ایمنسازی و بهسازی محورهای استان خبر داده و اعلام کرده است: «از ابتدای اجرای برنامههای سال جاری، عملیات بهسازی و روکش آسفالت صدها کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی انجام شده و بخش مهمی از اعتبارات راهداری به ارتقای ایمنی این محورها اختصاص یافته است».
وی همچنین تأکید کرده است که «توسعه زیرساختهای جادهای با هدف کاهش سوانح و ارتقای ایمنی کاربران جادهای از اولویتهای اصلی این ادارهکل است«.
جولانژاد همچنین با اشاره به عملکرد راهداری استان گفته است: «از ابتدای سال، بیش از ۲۲۰ کیلومتر از محورهای فرعی و روستایی خوزستان بهسازی و روکش آسفالت شده و عملیات ساخت ۱۱۵ کیلومتر راه روستایی نیز اجرا شده است.»
وی، بهسازی محورهایی همچون کمربندی شرق اهواز و محور ایذه–دهدز را از مهمترین پروژههای اجراشده عنوان کرده و بر ادامه روند بهسازی راههای فرعی و روستایی تأکید کرده است.
از سوی دیگر، گزارشهای حوزه راهداری نشان میدهد که در کنار پروژههای تعریض و روکش آسفالت، اصلاح نقاط حادثهخیز، اجرای خطکشی، نصب حفاظ ایمنی، ایجاد روشنایی و تعمیر ابنیه فنی نیز با هدف کاهش تصادفات در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات اگرچه بخشی از مشکلات را برطرف کرده، اما با توجه به گستردگی شبکه راههای خوزستان، همچنان نیاز به تأمین اعتبارات بیشتر و تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام احساس میشود.
کارشناسان حوزه حملونقل معتقدند: تعریض جادههای فرعی، اصلاح هندسی مسیرها، ایجاد شانه ایمن، نصب علائم استاندارد و بهسازی مستمر آسفالت، از مؤثرترین راهکارها برای کاهش سوانح رانندگی است. این اقدامات علاوه بر حفظ جان شهروندان، موجب تسهیل جابهجایی محصولات کشاورزی، کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی حملونقل و رونق فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف استان خواهد شد.
با توجه به جایگاه راهبردی خوزستان در حملونقل کشور و سهم بالای تردد در محورهای ارتباطی آن، استمرار سرمایهگذاری در توسعه و تعریض جادههای فرعی و روستایی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و رفع نقاط حادثهخیز، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی سفرهای جادهای به شمار میرود؛ موضوعی که تحقق آن میتواند نقش مهمی در توسعه متوازن و بهبود کیفیت زندگی ساکنان مناطق مختلف استان ایفا کند.