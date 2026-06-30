مدیرعامل شرکت آبفا شیراز تاکید کرد؛
آب شرب شیراز کاملاً سالم است/ نیازی به دستگاه تصفیه نیست
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز با تأکید بر سلامت و استاندارد بودن آب شرب این کلانشهر گفت: آب شبکه توزیع شیراز بهصورت مستمر و شبانهروزی تحت پایش تخصصی قرار دارد و نتایج آزمایشها نشان میدهد کیفیت آن با استانداردهای ملی و بینالمللی کاملاً مطابقت دارد؛ از اینرو استفاده از دستگاههای تصفیه آب خانگی در شرایط عادی ضرورتی ندارد.
به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی با بیان اینکه سلامت آب شرب شهروندان خط قرمز شرکت آب و فاضلاب است، اظهار کرد: کیفیت آب شبکه توزیع شیراز بهطور مستمر از نظر شاخصهای میکروبی، فیزیکوشیمیایی، فلزات سنگین، سموم و مواد آلی در آزمایشگاههای معتبر پایش میشود و نتایج قطعی، سلامت و استاندارد بودن آب شرب را تأیید میکند.
وی با اشاره به برخی اظهارات درباره کیفیت آب افزود: برخی افراد با برداشت نادرست از پدیده طبیعی «سختی آب» و همچنین برخی عرضهکنندگان دستگاههای تصفیه آب خانگی با اهداف تبلیغاتی، مطالبی غیرواقعی درباره کیفیت آب شبکه مطرح میکنند که فاقد پشتوانه علمی است و تنها موجب نگرانی بیمورد شهروندان میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز تصریح کرد: دستگاههای پرتابل و غیراستانداردی که برخی فروشندگان برای سنجش کیفیت آب مورد استفاده قرار میدهند، معیار علمی و قابل استنادی برای ارزیابی سلامت آب آشامیدنی نیست و کیفیت آب تنها از طریق آزمونهای تخصصی در آزمایشگاههای مرجع قابل ارزیابی و تأیید است.
بهروزی درباره رسوبات مشاهدهشده در کتری یا شیرآلات نیز گفت: رسوبات سفیدرنگی که گاهی در وسایل خانگی دیده میشود، ناشی از وجود طبیعی املاح معدنی مفیدی مانند کلسیم و منیزیم در آب است و به هیچ عنوان نشانه آلودگی یا نامناسب بودن آب شرب نیست، بلکه بیانگر وجود مواد معدنی طبیعی در آب است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه کیفیت آب شرب شیراز در تمامی مراحل تولید، انتقال و توزیع تحت نظارت مستمر کارشناسان و آزمایشگاههای مرجع قرار دارد، خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند با اطمینان از سلامت آب شبکه توزیع استفاده کنند و نیازی به بهرهگیری از تجهیزات تصفیه آب غیرضروری ندارند.