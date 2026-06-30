رئیس دادگستری شهرستان داراب خبرداد؛
کاهش ۵ هزار پرونده ورودی به دادگستری داراب با توسعه صلح و سازش
رئیس دادگستری شهرستان داراب از کاهش حدود ۵ هزار فقرهای ورودی پروندهها به محاکم این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید هادی صادقی در نشستی به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، توسعه فرهنگ صلح و سازش، مشارکت مردم و فعالسازی شوراهای تخصصی، نقش مؤثری در کاهش دعاوی، افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی داشته است.
وی اظهار کرد: رسانهها با انعکاس صحیح اقدامات دستگاه قضایی، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و تبیین خدمات قوه قضاییه دارند و تعامل با اصحاب رسانه، بخشی از فرآیند تحقق عدالت است.
رئیس دادگستری شهرستان داراب با بیان اینکه عدالت، مهمترین معیار ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است، افزود: دادگستری شهرستان داراب طی ماههای گذشته اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه را متناسب با ظرفیتهای شهرستان در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است با بهرهگیری از مشارکت مردم، معتمدان، نهادهای عمومی و ظرفیتهای اجتماعی، مسیر تحقق عدالت را هموارتر کند.
صادقی تصریح کرد: صرف رسیدگی قضایی به پروندهها نمیتواند تمامی اختلافات جامعه را حل کند و به همین دلیل، استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه فرهنگ صلح و سازش، یکی از مهمترین رویکردهای دادگستری شهرستان است.
کاهش ۵ هزار پرونده ورودی به محاکم
رئیس دادگستری شهرستان داراب با اشاره به نتایج اجرای این سیاستها گفت: در نتیجه اقدامات پیشگیرانه و گسترش فرهنگ صلح و سازش، ورودی پروندهها به محاکم شهرستان حدود پنج هزار فقره کاهش یافته که این موضوع از مهمترین دستاوردهای دستگاه قضایی در داراب به شمار میرود.
وی افزود: کاهش ورودی پروندهها علاوه بر سبکتر شدن بار محاکم، زمینه رسیدگی دقیقتر قضات، افزایش سرعت رسیدگی و ارتقای رضایتمندی مردم را فراهم کرده است.
صادقی با تأکید بر نهادینه شدن فرهنگ صلح و سازش در شهرستان اظهار کرد: تلاش کردهایم اختلافات پیش از ورود به چرخه رسیدگی قضایی و از طریق گفتوگو، میانجیگری و سازش حلوفصل شود؛ رویکردی که آثار مثبت آن در کاهش پروندههای ورودی به دادگستری کاملاً مشهود است.
وی از برگزاری مستمر جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم، شورای حفظ حقوق بیتالمال و کارگروه رفع موانع تولید خبر داد و گفت: این شوراها با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، صیانت از حقوق عمومی و حل مسائل شهرستان بهصورت مستمر فعال هستند.
برخورد بدون اغماض با ترک فعل مدیران
رئیس دادگستری داراب با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی حامی مدیران قانونمدار است، خاطرنشان کرد: تعامل با دستگاههای اجرایی در راستای تأمین حقوق مردم ادامه دارد، اما هر جا ترک فعل، قصور یا تخلفی از سوی مدیران مشاهده شود، دستگاه قضایی بدون هیچگونه تعارف و در چارچوب قانون با آن برخورد خواهد کرد و دادستان شهرستان موضوع را با قاطعیت پیگیری میکند.