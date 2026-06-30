به گزارش ایلنا، علی صیادی با بیان اینکه فیلم «خبر» از احساسات و یک ترس درونی زاده شده است، گفت: این فیلم روایتی از بازیگری است که تلاش می‌کند عمیق‌ترین ترس درونی خود را پشت نقاب بازیگری پنهان کند.

وی افزود: این اثر در ژانر درام، با درون‌مایه‌ای فلسفی و روان‌شناختی و در مدت ۱۵ دقیقه تولید شده و در اصل پروژه پایان دوره انجمن سینمای جوانان شیراز بوده است که با امکانات محدود و همراهی هم‌دوره‌ای‌ها ساخته شد.

این فیلمساز جوان با اشاره به موفقیت‌های بین‌المللی «خبر» اظهار کرد: این اثر تاکنون به جشنواره Duemila30 ایتالیا و Lift-Off First-Time Filmmaker انگلیس راه یافته و در جشنواره Follow Your Heart NY Film Festival نیویورک نیز به مرحله فینال رسیده است. به گفته وی، فیلم «خبر» اکنون برای حضور در دیگر جشنواره‌های داخلی و خارجی، از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران، آماده می‌شود.

صیادی درباره انگیزه ورود خود به عرصه فیلمسازی نیز گفت: جادو و جنون سینما انسان‌های زیادی را مجذوب خود کرده و من نیز از این قاعده مستثنا نیستم. سینما هنری است که انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند و ساخت این فیلم برای من و همه عوامل، نقطه آغازی مهم در مسیر حرفه‌ای‌مان بود.

این فیلمساز ۲۴ ساله که عضو انجمن سینمای جوانان شیراز و دبیر زبان و ادبیات فارسی است، ادامه داد: علاقه من به سینما از کودکی شکل گرفت و هرچه بزرگ‌تر شدم، بیشتر به این نتیجه رسیدم که سینما بهترین بستر برای روایت تخیل و دغدغه‌های ذهنی من است.

وی با بیان اینکه در بیشتر فیلمنامه‌هایش از تخیلات، احساسات و تجربه‌های زیسته خود الهام می‌گیرد، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنم آثاری بسازم که مخاطب سال‌ها بعد نیز بتواند با آن‌ها ارتباط برقرار کند و احساس کند گفت‌وگویی مشترک میان او و فیلمساز شکل گرفته است.

در فیلم کوتاه «خبر»، پریسا سالاری به عنوان بازیگر، وحیدرضا ناظریان تصویربردار، حمیدرضا نیکخواه صدابردار، میلاد استخری صداگذار، سپیده صیادی منشی صحنه، علی صیادی تدوینگر و معین محمد جانپور طراح پوستر حضور دارند.

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