به کارگردانی علی صیادی فیلمساز جوان میمندی؛
فیلم کوتاه «خبر» از شیراز راهی جشنوارههای بین المللی شد
فیلم کوتاه «خبر» به کارگردانی علی صیادی، فیلمنامهنویس و فیلمساز جوان میمندی، با حضور در چند جشنواره معتبر خارجی، گام تازهای در مسیر حضورهای بینالمللی خود برداشت.
به گزارش ایلنا، علی صیادی با بیان اینکه فیلم «خبر» از احساسات و یک ترس درونی زاده شده است، گفت: این فیلم روایتی از بازیگری است که تلاش میکند عمیقترین ترس درونی خود را پشت نقاب بازیگری پنهان کند.
وی افزود: این اثر در ژانر درام، با درونمایهای فلسفی و روانشناختی و در مدت ۱۵ دقیقه تولید شده و در اصل پروژه پایان دوره انجمن سینمای جوانان شیراز بوده است که با امکانات محدود و همراهی همدورهایها ساخته شد.
این فیلمساز جوان با اشاره به موفقیتهای بینالمللی «خبر» اظهار کرد: این اثر تاکنون به جشنواره Duemila30 ایتالیا و Lift-Off First-Time Filmmaker انگلیس راه یافته و در جشنواره Follow Your Heart NY Film Festival نیویورک نیز به مرحله فینال رسیده است. به گفته وی، فیلم «خبر» اکنون برای حضور در دیگر جشنوارههای داخلی و خارجی، از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران، آماده میشود.
صیادی درباره انگیزه ورود خود به عرصه فیلمسازی نیز گفت: جادو و جنون سینما انسانهای زیادی را مجذوب خود کرده و من نیز از این قاعده مستثنا نیستم. سینما هنری است که انسانها را به یکدیگر نزدیکتر میکند و ساخت این فیلم برای من و همه عوامل، نقطه آغازی مهم در مسیر حرفهایمان بود.
این فیلمساز ۲۴ ساله که عضو انجمن سینمای جوانان شیراز و دبیر زبان و ادبیات فارسی است، ادامه داد: علاقه من به سینما از کودکی شکل گرفت و هرچه بزرگتر شدم، بیشتر به این نتیجه رسیدم که سینما بهترین بستر برای روایت تخیل و دغدغههای ذهنی من است.
وی با بیان اینکه در بیشتر فیلمنامههایش از تخیلات، احساسات و تجربههای زیسته خود الهام میگیرد، خاطرنشان کرد: تلاش میکنم آثاری بسازم که مخاطب سالها بعد نیز بتواند با آنها ارتباط برقرار کند و احساس کند گفتوگویی مشترک میان او و فیلمساز شکل گرفته است.
در فیلم کوتاه «خبر»، پریسا سالاری به عنوان بازیگر، وحیدرضا ناظریان تصویربردار، حمیدرضا نیکخواه صدابردار، میلاد استخری صداگذار، سپیده صیادی منشی صحنه، علی صیادی تدوینگر و معین محمد جانپور طراح پوستر حضور دارند.