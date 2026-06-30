استاندار لرستان:
آیینهای باشکوه بزرگداشت و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در سراسر استان برگزار میشود
استاندار لرستان از برگزاری مراسمهای گسترده بزرگداشت و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در سراسر استان خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت امکان حضور همه علاقهمندان در آیین تشییع، برنامههای متعددی از ابتدای هفته آینده تا پایان هفته در نقاط مختلف لرستان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه هماهنگی برنامههای استانی تشییع پیکر پاک «رهبر شهید» در استان با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: مقاومت جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حضور ارزشمند، معنادار و آگاهانه مردم در صحنه، در برابر دشمن آمریکایی_صهیونیستی، موجب شکست قطعی و رسمی دشمنان در تجاوز به کشور شد و ملت ایران بار دیگر اقتدار، وحدت و ایستادگی خود را به نمایش گذاشت.
وی با بیان اینکه اکنون زمان وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی فرا رسیده است، افزود: امروز مردم عزیز ایران در مقطعی تاریخی قرار دارند و باید عشق، وفاداری، ارادت و پیروی خود را نسبت به امام، رهبر و شهید بزرگوار انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
استاندار لرستان ادامه داد: در هفته پیش رو آیین وداع و بدرقه با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد و در استان لرستان نیز برنامهریزی و سازماندهی لازم انجام شده است تا تعدادی از علاقهمندان برای حضور در این مراسم به تهران، قم و مشهد اعزام شوند.
شاهرخی با اشاره به استقبال گسترده مردم برای حضور در این آیینها تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای موجود، امکان حضور همه مردم در مراسم تشییع و وداع وجود ندارد؛ از اینرو تصمیم بر این شده است که از ابتدای هفته آینده تا پایان هفته، مراسمهای باشکوه و گستردهای در سراسر استان و بهویژه در مرکز استان برگزار شود تا مردم بتوانند ارادت، محبت، وفاداری و دلبستگی خود را نسبت به روح بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز کنند.
وی افزود: در تمامی روزهای هفته آینده، در اقصی نقاط استان لرستان مراسمهای متنوعی با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، مسئولان و جوانان برگزار خواهد شد و فضای لازم برای حضور گسترده مردم فراهم است.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: زمان و مکان برگزاری این مراسمها از طریق صدا و سیمای مرکز لرستان، رسانههای استان و سایر مجاری اطلاعرسانی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید تا همه علاقهمندان بتوانند در این آیینهای معنوی و حماسی حضور یابند.
شاهرخی از برگزاری مراسم ویژه شب سوم رهبر شهید انقلاب اسلامی در لرستان خبر داد و گفت: به امید خدا، در شب سوم نیز مراسم ویژهای با حضور گسترده مردم در استان برگزار خواهد شد که جزئیات آن در زمان مناسب اطلاعرسانی میشود.
وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور در این آیینها تأکید کرد: مردم ولایتمدار، قدرشناس و همیشه در صحنه لرستان همانند گذشته با حضور باشکوه خود، بار دیگر وفاداری، بصیرت و قدردانی خود را نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی و مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.