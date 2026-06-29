آمادگی میاندورود برای پشتیبانی از تشییع میلیونی رهبر شهید

به گزارش ایلنا، مرتضی بابایی لولتی در نشست هماهنگی پشتیبانی از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید انقلاب، اظهار کرد: شهرستان میاندورود به واسطه طریق‌الرضا بودن، همواره میزبان زائران امام هشتم شیعیان است و این بار یکی از کانون‌ها و محورهای اصلی میزبانی و پذیرایی از زائرانی است که از این محور عازم مراسم تشییع رهبر شهید هستند.

وی با بیان اینکه تمامی ارکان شهرستان بزای برگزاری این رویداد ملی، در آماده‌باش کامل هستند، افزود: ایجاد موکب‌های خودجوش و مردمی با همکاری دستگاه‌های دولتی از جمله اقداماتی است که در راستای ارائه خدمات عمومی به زائران صورت می‌گیرد.

فرماندار میاندورود با تاکید بر ضرورت هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف، گفت: شهرستان میاندورود به واسطه موقعیت جغرافیایی، از کانون‌های اصلی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید است.

این مسئول تصریح کرد: به عنوان خادمان امام شهید، با هر آنچه در توان داریم به میدان می‌آییم تا این مراسم که در کانون توجه جهانی قرار دارد به بهترین شکل انجام شود.

بابایی ادامه داد: وظیفه دستگاه‌های گوناگون بر پایه برنامه‌ریزی‌ها مشخص است و کوتاهی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کشور ما در آستانه برگزاری رویدادی بزرگ قرار دارد و رهبر شهید امت، تشییع خواهد شد و باید بتوانیم با اقداماتی شایسته، به خوبی به زائران، خدمت‌رسانی کنیم.

فرماندار میاندورود گفت: حضور حماسی در تشییع رهبر شهید، پشتیبانی قوی برای اقتدار ایران اسلامی خواهد بود.

این مسئول اظهار کرد: این مراسم نه تنها وداع بلکه فرصت مغتنمی برای بازخوانی تاریخ پرافتخار کشورمان و پیوند آن با رهبری خردمندانه فقید و امام شهیدمان است.

بابایی افزود: رهبر شهید انقلاب، خردمندانه در دوران حساس و سرنوشت‌ساز، رهبری جامعه مسلمانان را بر عهده گرفتند و در زمانی که کشور، در آستانه تحولات عظیم بود و نیاز به رهبری داشتیم ایشان با دلسوزی و درک عمیق، این مسئولیت را پذیرفتند و درکی عمیق از فرهنگ و تاریخ این کشور و استفاده از تجارب داشتند.

فرماندار میاندورود با اشاره به جایگاه رهبری در جامعه و وفاداری عموم مردم به ولایت فقیه، گفت: شهادت ایشان، این جایگاه بلند را جاودانه ساخت و غم و اندوه در دل دوستداران و دلدادگان رهبر شهید، به داغ همیشگی تبدیل شد.

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