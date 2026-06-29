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رئیس اورژانس استان خبر داد:

8 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی در محور ابرکوه استان یزد

8 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی در محور ابرکوه استان یزد
کد خبر : 1806258
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس سرویس کارخانه در محور مواصلاتی ابرکوه، 8 نفر مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، جواد سهیلی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس سرویس کارخانه در محور مواصلاتی ابرکوه، به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس استان یزد اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله بعد از دریافت گزارش این حادثه رانندگی، کدهای امدادی اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه 8 نفر مصدوم شده بودند که برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

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