رئیس اورژانس استان خبر داد:
8 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی در محور ابرکوه استان یزد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد گفت: واژگونی یک دستگاه مینیبوس سرویس کارخانه در محور مواصلاتی ابرکوه، 8 نفر مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، جواد سهیلی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینیبوس سرویس کارخانه در محور مواصلاتی ابرکوه، به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس استان یزد اعلام شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله بعد از دریافت گزارش این حادثه رانندگی، کدهای امدادی اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه 8 نفر مصدوم شده بودند که برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.