به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سیدمصطفی جعفری، با بیان اینکه تنها دو روز تا پایان مهلت ارسال آثار باقی مانده است، اظهار کرد: مهلت ارسال و بارگذاری آثار تا دهم تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و از شرکت‌کنندگان درخواست می‌شود ثبت آثار خود را به ساعات و روزهای پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند بارگذاری جلوگیری شود.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین افزود: فراخوان این رویداد رسانه‌ای پیش از این اطلاع‌رسانی شده و انتظار می‌رود با مشارکت گسترده‌تر فعالان رسانه‌ای استان، شاهد افزایش تعداد و همچنین ارتقای کیفیت آثار ارسالی به این رویداد باشیم.

جعفری ابراز امیدواری کرد استقبال فعالان رسانه‌ای از رویداد «جنگ رمضان» زمینه‌ساز برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد و معرفی آثار شاخص رسانه‌ای استان قزوین باشد.

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