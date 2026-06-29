رئیس خانه مطبوعات استان قزوین:
فعالان رسانهای قزوین ارسال آثار به «جنگ رمضان» را به روزهای پایانی موکول نکنند
تنها دو روز تا پایان مهلت ارسال آثار به رویداد رسانهای «جنگ رمضان» باقی مانده است
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین، با اشاره به نزدیک شدن به پایان مهلت ارسال آثار به رویداد رسانهای «جنگ رمضان» از تمامی فعالان، خبرنگاران، عکاسان و اصحاب رسانه استان خواست آثار خود را هرچه سریعتر در سامانه مربوطه بارگذاری و ثبت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سیدمصطفی جعفری، با بیان اینکه تنها دو روز تا پایان مهلت ارسال آثار باقی مانده است، اظهار کرد: مهلت ارسال و بارگذاری آثار تا دهم تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و از شرکتکنندگان درخواست میشود ثبت آثار خود را به ساعات و روزهای پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند بارگذاری جلوگیری شود.
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین افزود: فراخوان این رویداد رسانهای پیش از این اطلاعرسانی شده و انتظار میرود با مشارکت گستردهتر فعالان رسانهای استان، شاهد افزایش تعداد و همچنین ارتقای کیفیت آثار ارسالی به این رویداد باشیم.
جعفری ابراز امیدواری کرد استقبال فعالان رسانهای از رویداد «جنگ رمضان» زمینهساز برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد و معرفی آثار شاخص رسانهای استان قزوین باشد.