پایش میدانی آفات گیاهی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست گیلان
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست گیلان از پایشهای میدانی منظم در مناطق مهم حفاظتی استان خبر داد و گفت: در این پایشها تورهای ابریشمی لارو و آفات گیاهی در برخی نقاط مشاهده شد.
به گزارش ایلنا از رشت، عباس عاشوری گفت: در راستای صیانت از جنگلها و عرصههای طبیعی استان و بهمنظور اجرای اقدامات مؤثر حفاظتی، شناسایی کانونهای آلوده در دستور کار این ادارهکل قرار گرفته است، بر همین اساس، گونیپیچی درختان در مناطق تحت مدیریت بهعنوان راهکاری علمی و سازگار با ملاحظات محیطزیستی که مورد تأیید متخصصان نیز هست، بهمنظور مهار آفات گیاهی و حفاظت از زیستگاههای ارزشمند استان اجرا میشود و برنامههای کنترلی بهصورت روزانه ادامه دارد.
وی با تأکید بر اهمیت زمانبندی در مقابله با آفات گیاهی افزود: با توجه به قدرت تکثیر بالای این آفات و دامنه گسترده حمله آنها به گونههای مختلف درختی، در صورت تأخیر در اقدام، خسارات جدی به زیستگاههای حساس و حیاتی وارد میشود، از اینرو، پایش منظم و برنامهریزیشده مناطق تحت مدیریت ادارهکل حفاظت محیطزیست استان گیلان استمرار خواهد داشت و شناسایی کانونهای آلوده، همراه با اجرای اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی، بهصورت جدی دنبال میشود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست گیلان با تأکید بر ضرورت همافزایی، اقدام بهموقع و بهرهگیری از دانش تخصصی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این آفات به درختان مثمر و غیرمثمر حمله میکنند، حفاظت مؤثر از جنگلها و عرصههای طبیعی استان مستلزم مشارکت همگانی، همافزایی میان دستگاههای اجرایی و اجرای منسجم و علمی برنامههای پیشگیرانه و کنترلی است.