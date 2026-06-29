بازدید قائم مقام سازمان صدا و سیما در امور اقتصادی از منطقه آزاد انزلی
در بازدید قائم مقام امور اقتصادی سازمان صدا و سیما از منطقه آزاد انزلی، زمینههای توسعه همکاریهای مشترک با بهرهگیری از ظرفیتهای پشتیبانی و مزایا و معافیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از رشت، حسین رضی، قائممقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور اقتصادی و رئیس هیئت امنای صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، در بازدید از منطقه آزاد انزلی با مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان، دیدار و گفتوگو کرد.
حسین رضی در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، توسعه همکاری با منطقه آزاد انزلی را گامی مؤثر در تنوع بخشی به مسیرهای تجاری کشور ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط جدید منطقه و افزایش اهمیت مسیرهای تجاری شمال کشور، منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری کاسپین از ظرفیتهای ارزشمندی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری و آماد و پشتیبانی برخوردار هستند و میتوان با طراحی همکاریهای مشترک، از این ظرفیتها در جهت منافع متقابل بهره گرفت.
وی همچنین با تأکید بر توانمندیهای مختلف این مجموعه، آمادگی صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما را برای مشارکت در معرفی رسانهای فرصتهای سرمایهگذاری منطقه و همکاریهای دو و چند جانبه اعلام کرد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با اشاره به نقش اطلاع رسانی سازمان صداوسیما، همکاری با صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما را حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی با برخورداری از مزیتهای قانونی، زیرساختهای حملونقل چندوجهی، ظرفیتهای بندری، صنعتی و تجاری، فرصتهای متنوعی برای حضور سرمایهگذاران بزرگ فراهم کرده و از ایجاد و توسعه همکاریها میان دو مجموعه استقبال میکنیم.
مصطفی طاعتیمقدم افزود: توسعه همکاریها با نهادهای اقتصادی بزرگ کشور، بخشی از راهبرد سازمان برای جذب طرحهای سرمایهگذاری جدید، تقویت زیرساختهای اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیت بخشهای مختلف در مسیر توسعه منطقه است.
در ادامه این برنامه، حسین رضی و هیئت همراه از زیرساختها و ظرفیتهای مجتمع بندری کاسپین، شهرک صنعتی ناحیه سه در حال ساخت بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجامشده در حوزه توسعه آماد، حملونقل و جابجایی کالا قرار گرفتند.