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مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان مطرح کرد:

پیش بینی پرداخت ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومان مقرری بیکاری در گیلان

پیش بینی پرداخت ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومان مقرری بیکاری در گیلان
کد خبر : 1806224
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مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، از پیش بینی پرداخت ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومان بابت مقرری بیمه بیکاری در استان خبر داد و گفت: میزان تعهدات ماهانه تامین اجتماعی گیلان در بخش بیمه ای به ۵۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش ایلنا از رشت، کیوان مرتضوی با بیان اینکه مجموع مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی استان گیلان در سال گذشته با ۱۰ هزار نفر افزایش و رشد پنج درصدی، به ۲۱۰ هزار نفر رسیده است، اظهار کرد: تعداد بازنشستگان، حدود ۱۳۸ هزار نفر است.

وی از پرداخت مستمری خردادماه به میزان ۴۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: رقم مستمری پرداختی خردادماه بیانگر افزایش ۵۰ درصدی تعهدات بلندمدت استان در سال جاری است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان میزان تعهدات به بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران در دو ماهه نخست سال جاری را بیش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان دانست و خاطرنشان کرد: طی فروردین و اردیبهشت، ۲۷۲ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان مشمول پرداخت شد.

مرتضوی ادامه داد: با احتساب متوسط پرداختی ۱۴۰ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری در هر ماه در سال جاری و رقم اسناد صادره تعهدات کوتاه مدت، حسب پیش بینی های صورت گرفته قبلی، میزان تعهدات ماهانه تامین اجتماعی گیلان در بخش بیمه ای به ۵۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید؛ این در حالی است که منابع ناشی از وصول حق بیمه در ماه‌های گذشته تنها پوشش دهنده ۶۰ تا ۶۵ درصد این رقم بوده است.

وی گفت: با توجه به آثار ورود خیل گسترده مقرری بگیران بیمه بیکاری از ابتدای سال جاری که تبعات آن در اسناد تعهداتی در ماه‌های آتی ملموس خواهد بود، پیش بینی می شود میزان مقرری بیمه بیکاری پرداختی در استان ماهانه تا ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

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