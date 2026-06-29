به گزارش ایلنا، محمد حسن اسدی در بازدید میدانی از پروژه عظیم آمفی‌تئاتر روباز ۵ هزار نفری این کلان‌شهر، از تلاش جدی مدیریت شهری برای بهره‌برداری از این مجموعه تا ابتدای سال آینده خبر داد و اظهار داشت: این پروژه، پاسخی به نیاز دیرینه شهروندان و جامعه هنری شیراز است، فضایی چندمنظوره که نه‌تنها میزبان تئاتر و کنسرت، بلکه بستری برای برگزاری مراسم ملی، مذهبی، ورزش‌های همگانی و حتی آیین‌های عزاداری محرم خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت فوق‌العاده ۵ هزار نفری این مجموعه تأکید کرد: تلاش ما بر این است که اولین رویداد نوروزی ۱۴۰۶ را در این فضای بی‌نظیر برگزار کنیم و شور و نشاط جمعی را به قلب شهر بازگردانیم.

اسدی با اشاره به مشخصات فنی آمفی‌تئاتر روباز شیراز، این پروژه را در تراز بین‌المللی قلمداد کرد و بیان داشت: این پروژه عظیم فرهنگی که در زمینی به مساحت ۴.۵ هکتار (۴۵ هزار متر مربع) در حال احداث است، شامل بخش‌های متعددی می‌شود که هر یک با استانداردهای روز دنیا طراحی شده‌اند.

شهردار شیراز فضای سکو و تماشاگران را به مساحت ۶ هزار متر مربع عنوان کرد و ادامه داد: صحنه اجرا در این پروژه با هندسه‌ای استاندارد به مساحت ۱,۲۵۰ متر مربع است و فضاهای زیر سکو در سه طبقه با زیربنای ۷ هزار متر مربع احداث خواهد شد.

وی پارکینگ اختصاصی با گنجایش ۳۷۰ خودرو در فضایی به وسعت یک هکتار، رستوران و فضاهای فرهنگی مسقف به متراژ ۱,۳۰۰ متر مربع در دو طبقه و فضای پشت صحنه به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع برای پشتیبانی از اجراها را از دیگر امکانات این پروژه برشمرد.

مقام ارشد مدیریت شهری شیراز در ادامه با تأکید بر کاربردهای متنوع این مجموعه خاطرنشان کرد: آمفی‌تئاتر روباز شیراز، برخلاف سالن‌های سربسته، انعطاف‌پذیری بالایی دارد، از برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی گرفته تا میزبانی از رویدادهای موسیقی، تئاتر، سخنرانی‌های بزرگ و حتی برنامه‌های ورزشی صبحگاهی، همگی در این فضا ممکن خواهد بود.

اسدی افزود: جای خالی چنین فضایی سال‌هاست که در شیراز احساس می‌شد و حالا با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر و همت پیمانکاران، شاهد تحقق آن هستیم.

وی گفت: این مجموعه، نه‌تنها برای شیراز، بلکه برای کل منطقه جنوب کشور، یک سرمایه بی‌نظیر فرهنگی محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند که احداث این آمفی‌تئاتر بزرگ، می‌تواند شیراز را به قطب جدید رویدادهای فرهنگی و هنری در سطح ملی و حتی بین‌المللی تبدیل کند. فضای باز و آسمانی این مجموعه، فرصتی کم‌نظیر برای خلق خاطرات جمعی فراهم می‌آورد، جایی که موسیقی، تئاتر، آیین‌های کهن و لبخندهای مردمی، معنای تازه‌ای به با هم بودن می‌بخشند.

اجرای پروژه آمفی‌تئاتر روباز ۴.۵ هکتاری، بخشی از راهبرد کلان مدیریت ارشد شهری برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی است. این مجموعه با طراحی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی، شامل سکوی ۶ هزار مترمربعی، صحنه تخصصی، پارکینگ اختصاصی و فضاهای چندمنظوره مسقف است که پاسخی به ضرورت ایجاد فضاهای جمعی پایدار و در تراز کلان‌شهر شیراز محسوب می‌شود.

پروژه آمفی‌تئاتر روباز شیراز، در کمتر از ۱۰ ماه آینده و همزمان با آغاز سال نو، درهای خود را به روی هنردوستان و شهروندان خواهد گشود تا پایتخت فرهنگ ایران، بار دیگر ثابت کند که هنر و تمدن، ریشه در تاریخ و آینده این سرزمین دارد.

گفتنی است، آمفی‌تئاتر ۵ هزار نفری، نقطه عطفی در ارتقای سرانه‌های فرهنگی پایتخت فرهنگی هنری ایران است. با بهره‌برداری از این پروژه، شیراز به کانونی متمایز برای میزبانی رویدادهای ملی و منطقه‌ای بدل شده و فصل تازه‌ای در زیست فرهنگی و تقویت هویت جمعی شهروندان گشوده خواهد شد.

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