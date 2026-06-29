به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد حسینی افزود: اعضای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کمیجان به همراه یک تیم از این یگان به منطقه مورد نظر اعزام شدند و با تلاش اهالی و مرتعداران روستای آمره موفق شدند آتش را مهار کردند.

وی به دستگیری مجرمان این حادثه آتش‌سوزی اشاره کرده و ادامه داد: بررسی‌های لازم برای شناسایی افراد دخیل در این حادثه آتش‌سوزی انجام شد. در این راستا 2 نفر شناسایی و دستگیر شدند. صورت‌جلسه از سوی کلانتری شهرستان کمیجان تنظیم شد.

انتهای پیام/