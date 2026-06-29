فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کمیجان خبر داد:
حادثه آتشسوزی در بخشهایی از مراتع ملی پلاک آمره شهرستان کمیجان
فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کمیجان گفت: در بخشهایی از مراتع ملی پلاک آمره از توابع این شهرستان دچار آتشسوزی شد. متأسفانه در این حادثه حدود 2000 متر از مراتع پلاک آمره طعمه حریق شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد حسینی افزود: اعضای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کمیجان به همراه یک تیم از این یگان به منطقه مورد نظر اعزام شدند و با تلاش اهالی و مرتعداران روستای آمره موفق شدند آتش را مهار کردند.
وی به دستگیری مجرمان این حادثه آتشسوزی اشاره کرده و ادامه داد: بررسیهای لازم برای شناسایی افراد دخیل در این حادثه آتشسوزی انجام شد. در این راستا 2 نفر شناسایی و دستگیر شدند. صورتجلسه از سوی کلانتری شهرستان کمیجان تنظیم شد.