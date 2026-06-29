مدیرکل نوسازی مدارس کرمانشاه:
۶۷ پروژه آموزشی در دست ساخت است
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه از اجرای ۶۷ پروژه آموزشی و پرورشی در سطح استان خبر داد و گفت: این پروژهها با هدف توسعه عدالت آموزشی، کاهش تراکم دانشآموزی و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، شامل ۲۲۶ کلاس درس با زیربنایی بیش از ۵۰ هزار مترمربع در شهرستانها و مناطق مختلف استان در حال اجرا است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مرزبان نظری روز دوشنبه اظهار کرد: اجرای این پروژهها بر اساس نیازسنجی آموزشی، میزان تراکم دانشآموزان، وضعیت فضاهای آموزشی موجود و اولویتبندی مناطق کمتر برخوردار برنامهریزی شده است تا امکان دسترسی عادلانه دانشآموزان به مدارس استاندارد فراهم شود.
وی با بیان اینکه توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی از مهمترین اولویتهای اداره کل نوسازی مدارس استان است، افزود: تلاش میکنیم با استفاده از اعتبارات ملی، استانی، منابع سفر رئیسجمهور و همچنین ظرفیت خیرین مدرسهساز و مشارکتهای مردمی، روند اجرای پروژهها را با سرعت و کیفیت بیشتری پیش ببریم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه همچنین از اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور به استان خبر داد و گفت: در جریان سفر دکتر مسعود پزشکیان به کرمانشاه، در مجموع هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استان به تصویب رسید که تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
نظری تصریح کرد: این اعتبارات نقش مهمی در تکمیل پروژههای نیمهتمام، احداث مدارس جدید، تجهیز فضاهای آموزشی، مقاومسازی مدارس فرسوده و بهبود شرایط تحصیل دانشآموزان خواهد داشت و زمینه ارتقای شاخصهای آموزشی استان را فراهم میکند.
وی با اشاره به موفقیت کرمانشاه در اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم، اظهار داشت: استان کرمانشاه در این نهضت موفق شده رتبه نخست کشور را کسب کند که این دستاورد حاصل همدلی و همکاری خیرین مدرسهساز، گروههای جهادی، دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و مشارکت گسترده مردم است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان مشارکت مردمی را یکی از مهمترین عوامل تحقق عدالت آموزشی دانست و افزود: هرچه حضور خیرین و مردم در مدرسهسازی پررنگتر باشد، امکان کاهش فاصله آموزشی میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان بیشتر خواهد شد.
نظری در پایان با تأکید بر اینکه مدرسهسازی تنها ساخت یک ساختمان نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور و تربیت نسلهای آینده است، گفت: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه با جدیت جذب اعتبارات، تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه مدارس استاندارد و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و پرورشی را دنبال میکند تا دانشآموزان استان در محیطی ایمن، استاندارد و مجهز به تحصیل بپردازند.