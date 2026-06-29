افزایش ۵۳ درصدی غرقشدگی در آذربایجانغربی / ۹ نفر در سه ماه جان باختند
رییس اورژانس آذربایجانغربی از افزایش نگرانکننده حوادث غرقشدگی در استان خبر داد و گفت: طی سهماهه نخست سال جاری، ۱۷ مورد غرقشدگی ثبت شده که ۹ نفر در این حوادث جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزین رضازاده در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سه ماه گذشته ۱۷ نفر در مناطق مختلف استان دچار حادثه غرقشدگی شدند که از این تعداد، ۹ نفر فوت کرده و ۸ نفر نیز مصدوم شدند.
وی با اشاره به مقایسه آمار با مدت مشابه سال گذشته افزود: در سهماهه نخست سال گذشته ۸ مورد غرقشدگی در استان ثبت شده بود که ۶ نفر از آنان جان باخته بودند و آمار امسال نشاندهنده افزایش ۵۳ درصدی موارد غرقشدگی است.
رییس اورژانس آذربایجانغربی با بیان اینکه بیشترین موارد غرقشدگی در پشت سدها رخ داده، تصریح کرد: این مناطق به دلیل عمق نامشخص، جریانهای پنهان آب و نبود زیرساختهای ایمنی، از نقاط پرخطر برای شهروندان محسوب میشوند.
رضازاده همچنین گفت: بر اساس آمارهای کشوری، آذربایجانغربی با ثبت ۱۷ مورد غرقشدگی در سهماهه نخست سال جاری، در رتبه نهم کشور از نظر تعداد این حوادث قرار دارد.
وی با هشدار نسبت به روند افزایشی این حوادث تأکید کرد: افزایش غرقشدگیها زنگ خطری جدی برای خانوادهها و بهویژه جوانان استان است و آمار جانباختگان نشان میدهد شنا در مناطق غیرمجاز و ناایمن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.