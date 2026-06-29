معاون استاندار فارس تاکید کرد:
مدیریت محدودیتهای انرژی با مشارکت صنایع انجام شود/ مدیریت ناترازی انرژی نباید تولید را متوقف کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به مدیریت قطعی برق واحدهای صنعتی گفت: ضروری است پیش از اعمال هرگونه محدودیت، زمانبندی قطعی برق به همه واحدهای صنعتی اعلام شود تا بتوانند برنامهریزی لازم را انجام دهند.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در جلسه کارگروه انرژی استان که با محوریت بررسی راهکارهای مدیریت ناترازی انرژی، تأمین برق و گاز صنایع، نحوه اعمال محدودیتهای مصرف و تصمیمگیری درباره برنامهریزی برای عبور از پیک مصرف برگزار شد با تأکید بر اینکه جلسات حوزه انرژی باید محل تصمیمگیری باشد، افزود: جلسات کارشناسی باید به بررسی راهکارهای بلندمدت اختصاص یابد، اما در جلسات مدیریتی باید برای مسائل روز، تصمیمات اجرایی و فوری اتخاذ شود.
وی افزود: اگر زمانبندی قطعیها بر اساس درخواست واحدهای صنعتی تنظیم شده است، همان مبنا ملاک عمل قرار گیرد. در غیر این صورت لازم است شرکت برق منطقهای با هماهنگی تشکلهای صنعتی، برنامه زمانبندی را بازنگری کند.
گودرزی ادامه داد: باید نمایندگان صنایع در جلسات مربوط به تعیین زمانبندی حضور داشته باشند، نظرات آنها اخذ شود و پس از جمعبندی، برنامه نهایی به صورت رسمی ابلاغ شود تا واحدهای تولیدی از سردرگمی خارج شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: اصل وجود محدودیتهای انرژی در شرایط فعلی کشور پذیرفته شده است و صنایع نیز این واقعیت را میدانند، اما باید این محدودیتها به بهترین شکل ممکن مدیریت شود تا کمترین آسیب به تولید وارد شود.
فعالسازی شیفت شب برای استمرار تولید
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت شیفت شب در واحدهای صنعتی اظهار کرد: باید زمانهایی که امکان فعالیت واحدهای تولیدی در ساعات شب وجود دارد، به آنها اعلام شود تا با فعالسازی شیفت شب بخشی از آثار محدودیتهای برق جبران شود.
گودرزی خاطرنشان کرد: این موضوع نیز باید در دستور کار جلسات مشترک با صنایع قرار گیرد و زمانبندی مشخصی برای استفاده از شیفت شب تدوین و ابلاغ شود.
وی با اشاره به موضوع سهمیهبندی گاز کارخانههای سیمان گفت: لازم است جلسهای با حضور شرکت گاز، شرکت برق، نمایندگان صنعت سیمان و بخش خصوصی برگزار شود تا درباره نحوه توزیع سهمیه گاز تصمیمگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: اگر قرار باشد سهمیه اندک گاز میان همه واحدها توزیع شود، عملاً کمکی به تولید نخواهد کرد. بهتر است با رعایت عدالت، امکان فعالیت کامل تعدادی از واحدها فراهم شود، حتی اگر برخی واحدها در مقاطع مشخص به صورت موقت تعطیل شوند.
گودرزی با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده از سوی فعالان صنعتی گفت: موضوع استفاده از ظرفیت نیروگاه پارسیان باید از سوی شرکت برق منطقهای بررسی شود. همچنین پیشنهادهای ارائهشده درباره استفاده از تجهیزات ریموت و پستهای سیار نیز باید در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد تا در کوتاهترین زمان ممکن امکان اجرای آنها فراهم شود.
ضربالاجل یکهفتهای برای برگزاری جلسات
وی تأکید کرد: جلسه مربوط به تعیین تکلیف سهمیه گاز و همچنین نشست برق منطقهای باید حداکثر ظرف یک هفته آینده برگزار و نتایج آن ابلاغ شود.
گودرزی افزود: گزارش این تصمیمات باید برای ارائه به استاندار فارس آماده شود، زیرا این موضوعات مبنای برگزاری نشست بعدی مدیریت ناترازی انرژی با حضور استاندار خواهد بود.
معاون استاندار فارس با تأکید بر اینکه در اجرای برنامههای مدیریت مصرف باید ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: لازم است همه ملاحظات اجتماعی و امنیتی در تصمیمگیریها لحاظ شود، اما در مواردی که امکان مدیریت وجود دارد، نباید از اجرای تصمیمات کارشناسی عقبنشینی کرد تا زمینه نارضایتی و سوءاستفاده فراهم نشود.
صنایع غذایی و دارویی در اولویت تأمین انرژی قرار گیرند
گودرزی با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت صنایع غذایی و دارویی اظهار کرد: محدودیتهای انرژی در این واحدها نباید همانند سایر صنایع اعمال شود، زیرا این صنایع نیازهای اساسی مردم را تأمین میکنند و لازم است در تصمیمگیریها برای آنها استثنا قائل شد.
وی افزود: واحدهای تولیدکننده محصولات غذایی و دارویی باید در اولویت تأمین برق قرار گیرند و در صورت وجود درخواستهایی همچون واگذاری انشعاب دوم یا تأمین برق از مسیرهای دیگر، این موضوعات با قید فوریت بررسی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه بخشی از اقدامات حوزه انرژی ماهیتی فوری و اجرایی دارد، گفت: در کنار این اقدامات، استان باید به سمت اجرای برنامههای زیربنایی و اصلاح ساختار مدیریت مصرف حرکت کند.
وی ادامه داد: سیاست کشور حرکت به سمت واقعی شدن بازار انرژی است و برق و در آینده آب، به تدریج بر اساس هزینه تمامشده عرضه خواهد شد. این مسیر باید بهگونهای طی شود که آثار و تبعات اقتصادی آن برای تولیدکنندگان به حداقل برسد.
گودرزی افزود: واحدهای تولیدی نیز این واقعیت را پذیرفتهاند و به همین دلیل برای احداث نیروگاه و تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود اعلام آمادگی کردهاند، اما دغدغه آنها این است که پس از سرمایهگذاری نیز با محدودیتهای جدید مواجه نشوند؛ بنابراین باید برای این سرمایهگذاریها تضمینهای لازم پیشبینی شود.
وی با اشاره به سرمایهگذاریهای جدید صنعتی اظهار کرد: از همان ابتدای صدور مجوز و اجرای طرحهای صنعتی، موضوع تأمین انرژی و ضرورت خوداتکایی در این حوزه باید به سرمایهگذاران اعلام شود تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.
رشد اقتصادی با افزایش بهرهوری محقق می شود
گودرزی با بیان اینکه بهرهوری سالهاست در اقتصاد کشور مغفول مانده است، گفت: رشد اقتصادی تنها از مسیر سرمایهگذاری محقق نمیشود و یکی از مهمترین پایههای آن، افزایش بهرهوری است.
وی افزود: طی سالهای گذشته به دلیل ارزان بودن سرمایه، انرژی و تسهیلات بانکی، سرمایهگذاریها عمدتاً به سمت فعالیتهای انرژیبر و سرمایهبر هدایت شده است؛ در حالی که باید شرایط به گونهای فراهم شود که بهرهوری نیز به یک مزیت اقتصادی تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهرهوری محقق شود و این موضوع نیازمند اجرای برنامههای عملیاتی در دستگاههای مختلف است.
وی با اشاره به برخی مصادیق بهرهوری گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزایش راندمان تجهیزات و جایگزینی تجهیزات کممصرف، از جمله موضوعاتی است که باید به صورت جدی دنبال شود.
نباید برای مدیریت ناترازی انرژی منتظر آغاز فصل سرما ماند
گودرزی با تأکید بر اینکه نباید برای مدیریت ناترازی انرژی منتظر آغاز فصل سرما ماند، اظهار کرد: پیشبینیها نشان میدهد از آبانماه با چالشهای جدیتری در حوزه انرژی مواجه خواهیم بود؛ از اینرو باید از هماکنون برای مدیریت شرایط برنامهریزی و تصمیمگیری شود.
وی تأکید کرد: مصوبات این نشست باید حداکثر تا هفته آینده اجرایی شود تا در جلسه بعدی با حضور استاندار فارس، تصمیمات تکمیلی برای مدیریت ناترازیهای انرژی اتخاذ شود.
گودرزی در پایان خواستار تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای مدیریت هرچه بهتر حوزه انرژی در استان شد.
در نشست با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، مدیرعامل شرکت گاز استان و نماینده کارخانههای سیمان فارس برگزار شد.