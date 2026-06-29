به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده در جلسه شورای ترافیک شهر شیراز بر ضرورت انسجام و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی در سطح شهر تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره نقاط حادثه‌خیز شیراز گفت: بر اساس آمار موجود، بیشترین تصادفات فوتی در محورهای رحمت، مدرس، چمران، دکتر حسابی و کمربندی رخ می‌دهد و لازم است شهروندان ضمن رعایت قوانین و سرعت مطمئن به الگوی فرهنگی برای کشور تبدیل شوند و میزان تصادفات را کاهش دهند. برای کاهش حوادث در این معابر، اقدامات مؤثر کارشناسی با مشارکت پلیس راهور در دستور کار قرار گرفته است.

فرخ‌زاده با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از قربانیان تصادفات شهری را عابران پیاده و موتورسواران تشکیل می‌دهند، افزود: بیش از ۸۰ درصد تلفات فوتی در شهر شیراز مربوط به این دو گروه است و این موضوع ضرورت توجه جدی به ایمنی آنان را دوچندان می‌کند.

معاون شهردار شیراز همچنین به وضعیت استفاده از تجهیزات ایمنی توسط موتورسواران اشاره کرد و گفت: متأسفانه بیش از ۹۰ درصد موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند که این موضوع یکی از عوامل مهم در افزایش شدت تلفات حوادث منجر به فوت و جرح به شمار می‌رود. همچنین بی‌توجهی عابران به عرض معبر و عدم عبور از پل‌های عابر پیاده و مکان‌های خط‌کشی‌شده، استفاده از تلفن همراه، رها کردن سالمندان و کودکان بدون همراه، سرعت بالا و استعمال مواد الکلی و مخدر، از دیگر عوامل اصلی در افزایش نرخ تصادفات هستند.

وی با تأکید بر انجام مطالعات علمی، تقویت آموزش‌های ترافیکی، فرهنگ‌سازی مستمر و کار گروهی میان دستگاه‌های مسئول، گفت: کاهش تصادفات و تلفات انسانی نیازمند همدلی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشارکت شهروندان است.

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