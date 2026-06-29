به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، خدیجه جشن‌پرور در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت این پروژه عمرانی اظهار کرد: عملیات اجرایی پل مطابق برنامه زمان‌بندی در حال پیشرفت است و تاکنون اجرای کوله‌های شرقی و غربی به پایان رسیده و هم‌اکنون عملیات ساخت کوله میانی با سرعت در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بخش عمده زمان اجرای پروژه به عملیات زیرسازی و ساخت کوله‌های پل اختصاص یافته است، افزود: تمامی قطعات اصلی پل به صورت پیش‌ساخته آماده شده‌اند و به محض تکمیل کوله میانی و آماده شدن بستر نصب، عملیات استقرار و اتصال قطعات در مدت زمان کوتاهی انجام خواهد شد؛ موضوعی که روند تکمیل پروژه را شتاب خواهد بخشید.

فرماندار روانسر با اشاره به شرایط خاص محل اجرای پروژه گفت: به دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی، وجود روان‌آب‌های فصلی با دبی بالا و همچنین آسیب‌های گسترده‌ای که در زمان تخریب به سازه وارد شده بود، عملیات پی‌سازی و اجرای فونداسیون با استفاده از تمهیدات ویژه مهندسی و رعایت کامل استانداردهای فنی انجام شده تا پل از استحکام، ایمنی و دوام لازم برای سال‌های آینده برخوردار باشد.

جشن‌پرور ادامه داد: پی سه کوله پل با ابعاد پنج متر عرض، ۲۴ متر طول و میانگین سه متر ارتفاع به طور کامل اجرا شده و عملیات ساخت کوله‌های شرقی و غربی نیز به پایان رسیده است. در حال حاضر قالب‌بندی کوله میانی در دست اجراست و پیش‌بینی می‌شود بتن‌ریزی این بخش تا پایان هفته جاری به اتمام برسد.

وی با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی و پیمانکار پروژه به صورت مستمر در محل کارگاه حضور دارند، اظهار کرد: تلاش مجموعه اجرایی بر این است که پروژه بدون وقفه و با حفظ کیفیت فنی پیش برود تا مردم منطقه هرچه سریع‌تر بتوانند از این مسیر ارتباطی استفاده کنند.

فرماندار روانسر با اشاره به اهمیت پل خشکه‌رود در شبکه ارتباطی شهر گفت: این پل یکی از مسیرهای مهم تردد شهروندان و ساکنان منطقه محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد، موجب کاهش مشکلات ترافیکی، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسی ساکنان خواهد شد.

جشن‌پرور با یادآوری حادثه تلخ تخریب این پل افزود: پل خشکه‌رود در دهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ بر اثر حمله موشکی در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دید و در این حادثه سه نفر، از جمله دو دانش‌آموز، جان خود را از دست دادند؛ حادثه‌ای که تأثر و اندوه عمیقی در میان مردم روانسر بر جای گذاشت.

وی در پایان تأکید کرد: با تکمیل عملیات عمرانی و افتتاح پل تا اول مردادماه، یکی از مطالبات مهم مردم شهرستان محقق خواهد شد و تردد در این محور به حالت عادی بازمی‌گردد. همچنین تلاش خواهد شد تمامی مراحل پایانی پروژه با رعایت دقیق ضوابط فنی، ایمنی و کیفیت اجرا شود تا پل با اطمینان کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

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