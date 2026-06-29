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فرماندار روانسر:

پل خشکه‌رود تا اول مرداد افتتاح می‌شود/بازسازی با رعایت استانداردهای فنی در مراحل پایانی

پل خشکه‌رود تا اول مرداد افتتاح می‌شود/بازسازی با رعایت استانداردهای فنی در مراحل پایانی
کد خبر : 1806084
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فرماندار روانسر با اشاره به پیشرفت قابل توجه عملیات بازسازی پل خشکه‌رود که در جریان جنگ تحمیلی سوم تخریب شده بود، گفت: عملیات اجرایی این پروژه با سرعت و رعایت کامل الزامات فنی در حال انجام است و در صورت تداوم روند فعلی، پل تا اول مردادماه به بهره‌برداری خواهد رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، خدیجه جشن‌پرور در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت این پروژه عمرانی اظهار کرد: عملیات اجرایی پل مطابق برنامه زمان‌بندی در حال پیشرفت است و تاکنون اجرای کوله‌های شرقی و غربی به پایان رسیده و هم‌اکنون عملیات ساخت کوله میانی با سرعت در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بخش عمده زمان اجرای پروژه به عملیات زیرسازی و ساخت کوله‌های پل اختصاص یافته است، افزود: تمامی قطعات اصلی پل به صورت پیش‌ساخته آماده شده‌اند و به محض تکمیل کوله میانی و آماده شدن بستر نصب، عملیات استقرار و اتصال قطعات در مدت زمان کوتاهی انجام خواهد شد؛ موضوعی که روند تکمیل پروژه را شتاب خواهد بخشید.

فرماندار روانسر با اشاره به شرایط خاص محل اجرای پروژه گفت: به دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی، وجود روان‌آب‌های فصلی با دبی بالا و همچنین آسیب‌های گسترده‌ای که در زمان تخریب به سازه وارد شده بود، عملیات پی‌سازی و اجرای فونداسیون با استفاده از تمهیدات ویژه مهندسی و رعایت کامل استانداردهای فنی انجام شده تا پل از استحکام، ایمنی و دوام لازم برای سال‌های آینده برخوردار باشد.

جشن‌پرور ادامه داد: پی سه کوله پل با ابعاد پنج متر عرض، ۲۴ متر طول و میانگین سه متر ارتفاع به طور کامل اجرا شده و عملیات ساخت کوله‌های شرقی و غربی نیز به پایان رسیده است. در حال حاضر قالب‌بندی کوله میانی در دست اجراست و پیش‌بینی می‌شود بتن‌ریزی این بخش تا پایان هفته جاری به اتمام برسد.

وی با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی و پیمانکار پروژه به صورت مستمر در محل کارگاه حضور دارند، اظهار کرد: تلاش مجموعه اجرایی بر این است که پروژه بدون وقفه و با حفظ کیفیت فنی پیش برود تا مردم منطقه هرچه سریع‌تر بتوانند از این مسیر ارتباطی استفاده کنند.

فرماندار روانسر با اشاره به اهمیت پل خشکه‌رود در شبکه ارتباطی شهر گفت: این پل یکی از مسیرهای مهم تردد شهروندان و ساکنان منطقه محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد، موجب کاهش مشکلات ترافیکی، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسی ساکنان خواهد شد.

جشن‌پرور با یادآوری حادثه تلخ تخریب این پل افزود: پل خشکه‌رود در دهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ بر اثر حمله موشکی در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دید و در این حادثه سه نفر، از جمله دو دانش‌آموز، جان خود را از دست دادند؛ حادثه‌ای که تأثر و اندوه عمیقی در میان مردم روانسر بر جای گذاشت.

وی در پایان تأکید کرد: با تکمیل عملیات عمرانی و افتتاح پل تا اول مردادماه، یکی از مطالبات مهم مردم شهرستان محقق خواهد شد و تردد در این محور به حالت عادی بازمی‌گردد. همچنین تلاش خواهد شد تمامی مراحل پایانی پروژه با رعایت دقیق ضوابط فنی، ایمنی و کیفیت اجرا شود تا پل با اطمینان کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

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