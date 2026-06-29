به گزارش ایلنا از همدان، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان، در این دیدار با اشاره به اهمیت تخصص‌گرایی در صنعت توریسم، الزام تمام مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی را برای دریافت گواهینامه‌های مهارتی فنی‌وحرفه‌ای ضروری دانست.

وی تصریح کرد: «برای افزایش کیفیت خدمات و امنیت شغلی فعالان، لازم است تمامی کارکنان این بخش، صلاحیت حرفه‌ای خود را از طریق آموزش‌های استاندارد کسب کنند.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز ضمن استقبال از این تعامل دوسویه، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز تخصصی هتلداری و گردشگری همدان تأکید کرد.

وی افزود: «ارائه آموزش‌های علمی و کاربردی در این مرکز می‌تواند منجر به تحولی اساسی در سطح خدمات‌رسانی به گردشگران و حفظ هنرهای سنتی و تاریخی استان شود.»

در پایان این نشست، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در راستای برگزاری دوره‌های تخصصی، تدوین استانداردهای ملی و صدور گواهینامه‌های معتبر برای فعالان این حوزه تأکید شد تا همدان همچنان در مسیر توسعه گردشگری پایدار و حفظ هویت تاریخی خود پیشگام باقی بماند.

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