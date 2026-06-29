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برگزاری ویژه‌برنامه نرگس عاشقان در سالگرد درگذشت شیخ روزبهان بقلی

برگزاری ویژه‌برنامه نرگس عاشقان در سالگرد درگذشت شیخ روزبهان بقلی
کد خبر : 1806078
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سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شیراز، از برگزاری مراسم بزرگداشت «نرگس عاشقان» به مناسبت هشتصد و چهل و دومین سالگرد درگذشت عارف نامدار، شیخ روزبهان بقلی شیرازی خبر داد.

به گزارش ایلنا، پیام غرابی گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت یاد شیخ روزبهان (معروف به شیخ شطاح فارس) با محوریت انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس و مجموعه‌ی شیرازگردی و با همکاری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شیراز برنامه‌ریزی شده است.

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی، علاقه‌مندان به عرفان و ادب پارسی می‌توانند در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه، ساعت ۱۷:۳۰ در این مراسم حضور یابند. 

غرابی خاطرنشان کرد: برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم، شماره تماس ۰۹۳۷۱۱۴۶۴۳۹ و صفحه اینستاگرامی Shirazgardi404 در دسترس عموم قرار دارد.

شیخ روزبهان بقلی شیرازی، از برجسته‌ترین عارفان، فیلسوفان و محدثان قرن ششم هجری است که به دلیل بیان جسورانه و اشارات عرفانی خاص خود، به «شیخ شطاح» (سخن‌وران جسور) شهرت یافت.

او با تلفیق عقل و عشق، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تصوف دارد و آثار او همچنان منبع الهامی برای پژوهشگران عرفان در سراسر جهان است.

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